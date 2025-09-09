Primeras confirmaciones para el festival Kerouac de Vigo en octubre
REDACCIÓN
El Festival Kerouac vuelve fiel a Vigo en octubre. Será del día 15 al 18 y ya tiene sus primeras confirmaciones, según adelantó ayer la organización.
El evento contará con la actuación de La Sole y El Hombre Viento que presentarán un «rap intimista y reivindicativo», destacan desde el Kerouac. La cita será en el museo Marco el sábado 18.
Un año más regresan las declamaciones a la marquesina de El Corte Inglés en Vigo, en la Gran Vía. Están previstas para la jornada del 17 de octubre. Allí encontraremos a Malvares, una de las voces (MC) de Rebeliom do Inframundo que ofrecerá «Vigo Stage of Mind», una oda a la urbe olívica.
Ese mismo día el público del Kerouac también podrá disfrutar de la poesía de Noelia Gomez con música de Rui Grenha; además de la actuación en directo de la cantante galaico-palestina Najla Shami. Esta última traerá su mensaje de libertad y tolerancia.
El resto de participaciones se irán desgranando en las próximas semanas.
