Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía: «Es mi extraña manera de estar viva»

«Desnuda como una cinta te ofrezco/ la oscuridad del nudo/ te ofrezco la oscuridad del nudo/ con el que me sujeto a mí misma/ al mástil de mí misma/ contra las perturbaciones del equilibrio/ he olvidado mucho/ pero recuerdo que dije/ la oscuridad es mía y viviré con ambas/ mientras me quede luz/ lo dije con la boca llena de agua/ hace años y años/ cuando no era exactamente esta que ahora se/ ofrece/ ni era completamente otra/ lo dije a una persona y a otra persona/ y a ninguna persona o a mí misma/ dentro de la oscuridad del nudo/ con la boca llena de agua/ por un golpe de mar...».

Son apenas unos versos que permiten aproximar a los lectores y lectoras al poemario «Con», título que le ha valido a la poeta ourensana Miriam Reyes el Premio Nacional de Poesía 2025, reconocimiento que hizo público ayer el Ministerio de Cultura y que la autora afirmó recibir «muy emocionada, muy feliz, muy sorprendida y muy agradecida. Todo junto». Dotado con 30.000 euros, otra gallega se suma a una amplia lista de poetas galardonadas con el Premio Nacional que, en los últimos años, se ha caracterizado por la presencia de autoras de Galicia, como Chus Pato, Yolanda Castaño, Olga Novo y Pilar Pallarés.

En concreto, el jurado, presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura; y por el subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, Jesús González González, como vicepresidente, se ha decantado por «Con» al considerarlo «un poemario que participa de la conversación pública en lo que respecta a las posibilidades de los vínculos. La voz de la autora traza con fuerza y originalidad el territorio de lo mutuo, hasta darle un excepcional sentido cósmico. El compás de la obra se centra en las dimensiones de la relación con el otro. Y lo hace desde una inteligencia lingüística que piensa y conmueve, mientras escribe, desde la desnudez de la conciencia y del cuerpo». Asimismo, el jurado señaló que Reyes «ha conseguido una estructura arquitectónica muy sugerente, donde la sonoridad y el ritmo hacen de ‘Con’ un excelente poemario que interpela y desviste todas y cada de nuestras emociones».

El arte de desnudar la palabra

Emocionada con la noticia, apenas unas horas después del anuncio, Miriam Reyes desmenuzaba al otro lado del teléfono todo el trabajo de años que esconde los versos de «Con» indicando que «tiene distintos momentos de escritura y los poemas más antiguos fueron escritos en 2016. El libro tiene momentos en los que se queda estancado, en los que te pierdes y, de repente, momentos en los que lo ves y puedes retomarlo y llevarlo a alguna parte. Yo siento que sin ‘Sardiña’ no habría sido capaz de escribir ‘Con’, porque el hecho de experimentar con el gallego me abrió un nuevo camino, también en la lengua castellana, por eso ‘Con’ es un paso más allá y siento que me quedé con una manera de decir con la que no había dado antes».

Asimismo, la nueva Premio Nacional de Poesía, que publicará su primera novela el próximo mes de octubre, explica que el poemario galardonado es, en su opinión, sinónimo de «un extremo de condensación, que ya se advierte en el título, de condensación y de desnudez también, porque también hay un interés por desnudar el lenguaje al máximo, desnudarse a uno mismo y desnudar el lenguaje, desnudar la palabra e ir hasta el hueso, en la medida de lo posible».

En «Con», Miriam Reyes apela a la importancia del vínculo, pero también a las circunstancias en las que algo sucede y a cómo reaccionamos ante ellas. En este sentido, la poeta ourensana apunta que «a partir de la estructura de varios estadios de una relación, trabajo la idea del vínculo: cómo nos construimos con la otra persona, con o contra, pero desde la conciencia de que no nos hacemos solas, nos hacemos en compañía. Se puede decir que esto es una necesidad básica, la necesidad de afecto y de ver cómo el ser humano siempre ha trabajado en cooperación, porque más que el engaño, la confrontación o la traición, lo que funciona es la cooperación. A partir de esta idea, se van construyendo varios estadios y hay partes del libro que son más duras, porque tienen que ver con todos los miedos, con todos los peligros que nos encontramos en ese camino de construcción, frente a otras partes más luminosas».

Poeta, editora y traductora nacida en Ourense, Miriam Reyes emigró a sus 8 años a Caracas, donde estudió Letras en la Universidad Central de Venezuela, licenciándose posteriormente en Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona. A propuesta de Antón Lopo, Miriam se lanzó a recuperar el idioma de su infancia y se atrevió a escribir por primera vez en gallego en 2016 y 2017, alumbrando así «Sardiña», un poemario publicado en Chan da Pólvora que para ella fue «un trabajo muy hermoso porque recuperar lo que parece irrecuperable, ese diccionario bilingüe, para mí fue un antes y un después».

Con respecto al reconocimiento de las autoras de poesía, Miriam Reyes analiza que «hay una mayor valoración y lectura de las poetas que, aunque con mucho atraso, está llegando», añadiendo que «la poesía es una vocación muy grande que se sobrepone a todo, a tener varios trabajos, a las renuncias... porque vale la pena. Te mueve, te arrastra, te llena... Es mi extraña manera de estar viva, no puedo estar viva de otra manera», concluye.