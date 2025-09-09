El uso de herramientas digitales en el aula ha sido una gran burbuja que ha terminado por estallar en las manos de un sistema educativo a menudo saturado y sometido a ritmos inasumibles. Este curso, decenas de centros gallegos retomarán los libros de texto «de toda la vida» y reducirán la presencia del programa e-Dixgal para avanzar, como la Xunta propone ahora, hacia un modelo híbrido.

Sin embargo, no todos los docentes están de acuerdo en culpar a la tecnología de todos los males que acechan a los menores hoy en día. Los profesores Javier García y Manel Rives confían plenamente en su potencial educativo y los próximos días 26 y 27 de septiembre, durante el IX Foro de Educación, abordarán el asunto en su taller «Tecnología e infancia. ¡Manos a la obra!», dispuestos a desmentir bulos y falacias sobre el supuesto peligro en el uso de las pantallas.