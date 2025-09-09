El uso de herramientas digitales en el aula ha sido una gran burbuja que ha terminado por estallar en las manos de un sistema educativo a menudo saturado y sometido a ritmos inasumibles. Este curso, decenas de centros gallegos retomarán los libros de texto «de toda la vida» y reducirán la presencia del programa e-Dixgal para avanzar, como la Xunta propone ahora, hacia un modelo híbrido.

Sin embargo, no todos los docentes están de acuerdo en culpar a la tecnología de todos los males que acechan a los menores hoy en día. Los profesores Javier García y Manel Rives confían plenamente en su potencial educativo y los próximos días 26 y 27 de septiembre, durante el IX Foro de Educación, abordarán el asunto en su taller «Tecnología e infancia. ¡Manos a la obra!», dispuestos a desmentir bulos y falacias sobre el supuesto peligro en el uso de las pantallas.

Digital sí, pero con propósito

«A día de hoxe o bulo máis grave que afecta ás familias é dar credibilidade a certos titulares xornalísticos nos que semella que o uso da tecnoloxía creará seres miopes, ignorantes, pasivos, adictos e sen espíritu crítico. Quen non se alarmaría ante este tipo de información extremistas?», reflexiona Javier García.

Y es que una cuestión que preocupa al docente es, precisamente, alejar «do único lugar no que se pode formar a toda a cidadanía, a escola», herramientas que entusiasman al alumnado y que sí pueden tener un efecto positivo en su aprendizaje, como la robótica, la impresión 3D o la creación de contenidos multimedia.

«Demonizar la tecnología no es educar», apostilla su compañero de taller, Manel Rives. En su caso, él se dio cuenta de que tiene valor «en el momento en el que se asocia a un buen modelo pedagógico». No es solo decidir qué recursos se utilizan, sino cómo y por qué: «Cuando simplemente se pone un libro de texto en digital o se replican las formas de un aula ‘analógica’ es un auténtico desastre».

«Existe no eido familiar certo temor a converter o fogar nun entorno de formación» Javier García — Profesor

Por eso Rives cuenta entre sus ‘imprescindibles’ para el aula aquellas tecnologías que «permiten al alumno experimentar, atreverse, exponerse, fallar, examinar porqué ha sucedido y volver a intentarlo»; por ejemplo, las que se basan en la imagen o en la voz, como el podcast.

García, por su parte, habla más bien de «espazos de aprendizaxe nas escolas que posúan todas aquelas ferramentas tecnolóxicas que lles permitan aprender facendo»: desde una carpintería a un laboratorio científico, un plató de televisión o una redacción de un medio de comunicación. «Todos eses espazos de aprendizaxe posuirán tecnoloxía que non substituirá nunca o lápiz e o papel».

¡Manos a la obra!

¿Pero cómo podemos empezar a reconciliarnos con la tecnología (y aprovecharla mejor)?

«Cando eu me iniciei neste mundo foron tres as vías que definiron ou meu camiño: formarse elixindo boas prácticas, bos docentes e bos formatos formativos», cuenta Javier García.

En cuanto a los padres que también quieran aplicarlo, la respuesta es directa: «A conversa incómoda. Existe no eido familiar certo temor a converter o fogar nun entorno de formación. Eu creo que é fundamental ler xuntos, falar xuntos, ver xuntos». Lo mismo opina Rives, que recomienda los libros Conectados y Crecer con pantallas, de Laura Cuesta.

Para conocer tecnologías y metodologías activas y ahondar en por qué lo digital puede ser un gran aliado, Manel y Javier os esperan a todos y todas en su taller del IX Foro de Educación.