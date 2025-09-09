Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castelao, máis alá do mito

Un pódcast busca humanizar ao autor e achegalo as novas xeracións

Aser Álvarez, director do podcast.

Malena Álvarez

Vigo

Hai figuras que permanecen no imaxinario colectivo como se fosen esculpidas en pedra, inmóbiles, solemnes, case intocables; Castelao é unha delas. Pero o novo proxecto sonoro Castelao, a carón de nós, dirixido polo documentalista Aser Álvarez e promovido polo Consello da Cultura Galega, propón precisamente o contrario : «Baixalo do pedestal», sacudirlle o po da mitificación e devolverlle a súa humanidade.

A idealización, lonxe de honralo, acabou por construír un muro entre Castelao e o lector común. «Cando falas moito dunha persoa a xente se espanta e deixa de achegarse á súa obra», explica Álvarez, quen considera que esa distancia simbólica fixo que o artista se volvese alleo, incluso estrano , para as novas xeracións. Devolverlle a palabra é un dos obxectivos principáis do pódcast, provocar unha lectura nova, directa. Non se trata só de lembrar a Castelao, senón de lelo outra vez, e descubrir ou redescubrir todo o que aínda ten que dicirnos.

Trátase dunha serie de tres episodios de trinta minutos que, a través de múltiples voces e testemuños, ofrece unha biografía coral e profundamente humana do autor. De xeito complementario, o director liderou outra iniciativa impulsada pola Cátedra Castelao da Universidade de Santiago: unha peza de creación sonora baseada no discurso Alba de Gloria, que afonda na dimensión simbólica do artista.

A vontade non é outra que recuperar a Castelao como o que realmente foi: «Un home profundamente comprometido, un artista con sensibilidade ética e unha voz que fala dende dentro do pobo, non dende arriba», concreta o encargado de realizar o proxecto.

O pódcast percorre tres momentos clave da vida de Castelao. A súa infancia e mocidade en Rianxo, marcada pola emigración, a enfermidade e a inxustiza social, e explora como esas experiencias temperás influíron na súa mirada artística e crítica. No segundo capítulo se afonda na súa madurez creativa e política, cando xa é un artista e intelectual plenamente formado, comprometido co galeguismo e coas loitas do seu tempo. No terceiro abórdase o exilio en América onde continuou a traballar por Galicia para converterse nun símbolo da resistencia.

O cineasta asegura que o maior perigo que corre Castelao é «quedar silenciado».Por iso, este traballo non só reconstrúe unha traxectoria vital, senón que tamén fai memoria activa e interpeladora: «Coñecer o pasado é falar do futuro», sostén o director do proxecto, convencido de que Castelao, hoxe, estaría loitando contra a intolerancia como o fixo na súa época.

Neste tempo de incerteza, recuperar voces coma a súa é máis necesario ca nunca, e o pódcast, cun ton amable e próximo, convértese nunha ferramenta idónea para que novas xeracións se acheguen a el, descubran as súas contradicións e virtudes, e comprendan que detrás da figura icónica tamén hai un «home real, complexo e profundamente humano». Porque, como lembra Paula Carballeira no propio documental, calquera de nós podería ser, no futuro, un novo Castelao.

