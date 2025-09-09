Cadena perpetua a la mujer que mató a varios familiares con setas venenosas
Envenenó a sus suegros y a una tía de su exmarido en Australia
europa press
Un tribunal de Australia ha condenado a una mujer a cadena perpetua por haber asesinado a los padres y a la tía política de su exmarido y a 25 años de prisión por haber intentado lo mismo con su tío, mediante la ingesta de setas venenosas durante una comida que tuvo lugar en 2023 en la localidad de Morwell, en el estado sureño de Victoria.
La sentencia, por la que Erin Patterson, de 50 años, pasará 33 en prisión, ha llegado después de que la Fiscalía pidiese para ella cadena perpetua sin libertad condicional, pero su abogado ha instado al juez Christopher Beale a fijar un periodo mínimo para que pudiese salir de la cárcel pasados los 80 años.
Patterson fue declarada culpable en julio de 2025 por haber envenenado deliberadamente a varios familiares en una comida a la que los había invitado –como también había hecho con su exmarido, que rechazó el convite– y donde añadió setas altamente tóxicas oronjas verdes o amanita phalloides a un solomillo Wellington. La intoxicación acabó con la vida de los que fueran sus suegros en el pasado, así como una hermana de su antigua suegra, mientras que el marido de ésta sobrevivió tras meses en el hospital y un transplante de hígado. El único superviviente de los cuatro se había mantenido en silencio hasta ahora, pero se ha pronunciado ante los medios al término del juicio, agradeciendo a la Policía del estado de Victoria su «investigación».
