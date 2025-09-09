Abaten a neozelandés fugado con sus tres hijos menores

Un hombre neozelandés que se encontraba prófugo junto a sus tres hijos menores durante casi cuatro años escondido en el bosque murió este lunes abatido por la policía, tras intentar perpetrar un robo.

El hombre, identificado como Tom Phillips, fue alcanzado por disparos de la policía mientras los agentes respondían a un robo armado en el oeste de Waikato, en la Isla Norte de Nueva Zelanda, al noroeste de la ciudad de Auckland, a primera hora de la mañana.

Según el reporte oficial, una de sus hijas se encontraba con él durante el tiroteo y resultó ilesa, mientras que uno de los agentes de policía quedó herido tras recibir un disparo en la cabeza a quemarropa y fue trasladado en helicóptero al hospital y sometido a cirugía, declaró la subcomisionada interina de la Policía de Nueva Zelanda, Jill Rogers.