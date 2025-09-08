Las Rías Baixas sueñan con los Óscar de la mano de "Romería"

Parte de la belleza y lírica de la película de Carla Simón «Romería» descansa en sus localizaciones. Se encuentran en las rías de Vigo y Pontevedra. La jefa de localizaciones, la nigranense María Viéitez, las revela para nosotros en este reportaje ofreciendo detalles de las mismas.

El filme es uno de los tres candidatos a representar a España en los Óscar. Las Rías Baixas ya sueñan con Hollywood. Y si no llega allí, sí lo hará al New York Film Festival en octubre, lo que podría abrirle la puerta a los cines norteamericanos.

En las siguientes líneas ofrecemos una selección de las localizaciones destacadas del filme que presenta la historia de Marina, una joven que está a punto de empezar a estudiar Cine en la universidad. Decide viajar de Cataluña a Vigo para encontrar pistas sobre la historia de amor de sus padres y cómo eran estos. Los dos fallecieron por la heroína y el sida en los años 80 y 90. En la ciudad olívica se encuentra con su familia paterna, a la que no conoce.

María Viéitez, jefa de localizaciones en "Romería", ante las Islas Cíes. / M.V.

La costa viguesa

«Carla Simón tenía que rodar sí o sí en Vigo para seguir los pasos de sus padres. Son experiencias personales reales» que se reflejan en el filme, señala Viéitez quien se encargó de las localizaciones de «Fariña» o «As bestas» de Sorogoyen.

En un momento de la película, se ve también en el tráiler, la protagonista (Marina) toma una embarcación tradicional –un bote auxiliar de madera prestado por la Asociación Os Galos de Bueu– desde Vigo para ir a Toralla. El lugar del que parte es O Berbés, en la zona de rederas.

Marina rema hacia Toralla en la película. / Elastica Films

Toralla y el momento de crisis

En el filme acompañamos a la protagonista en sus dudas acerca de dónde vivieron sus padres. «La duda de si vivían en Toralla o en otra torre fue así. Hay lugares que son protagonistas y en los que había que rodar porque formaban parte de la historia real. Por ejemplo, Toralla. Nunca se había rodado nada allí antes y tenía una parte importante en el guion y la historia», señala Viéitez.

Aunque al final vemos escenas de la terraza da la torre de Toralla y de un piso, conseguir grabar en esta isla urbanizada del litoral vigués –con acceso hiperrestringido a la misma– fue difícil. «Había que rodar en julio y agosto. En Toralla hay mucho piso de verano por lo que la isla está al 300%. Es un sitio especial y privado en el que hay la comunidad de vecinos de los chalés, otra de la torre y otra de los espacios comunes. Hubo un momento de crisis en el que pensamos que no íbamos a poder rodar allí. Tras una reunión de la directora con los vecinos en la que también hablamos la directora de producción y yo explicando la importancia de Toralla en la película, comprendieron y dieron su vistobueno. Toralla era insustituible en el filme. No incluirla hubiera sido una catástrofe», reconoce Viéitez.

La protagonista en la azotea de la Torre de Toralla, Vigo, en la película "Romería". / Elastica Films

Torre Rías Baixas en Coruxo

Además de la Torre de Toralla, otro edificio emblemático de la costa viguesa que aparece en «Romería» es la torre Rías Baixas en Coruxo, un poco antes de la playa de O Vao. Allí la protagonista busca la huella de sus padres. La playa donde se reúne con sus tías y sobrinos es Tombo do Gato.

Marina, interpretada por Llúcia Garcia, en un piso de la Torre Rías Baixas. / Elastica films

Islas Cíes y una historia de amor

Este enclave del Parque Nacional das Illas Atlánticas fue vital en la historia de amor de los padres de Carla y así se nos muestra.Vemos a los protagonistas en el Faro da Porta en la Illa do Medio. También en Cíes los vemos bañarlos tirándose del barco con el agua helada en la playa de Nosa Señora. Además, la imagen de las Cíes aparece en diferentes escenas a lo largo del metraje del filme.

Los protagonistas en el Faro da Porta. / Elastica

O Grove, el sucedáneo de las Cíes

María Viéitez confirma que hay imágenes que en la película parecen ser tomadas en Cíes cuando en realidad se rodaron en O Grove. En ellas vemos a los protagonistas entre grandes piedras de granito junto al mar o corriendo por un pinar. Se trata de la zona de Pedras Negras en San Vicente do Mar. Por cierto que el chiringuito Con Negro le sirvió al equipo de base para la peluquería y el maquillaje.

Astilleros cardama

Aunque en los títulos de crédito se cita a varios astilleros, solo rodaron en Cardama, Vigo, que en la película se llaman Piñeiro. El barco del padre de la protagonista en cuyo interior se ruedan escenas se sitúa en un pequeño pantalán de la Asociación San Gregorio, junto a los astilleros Cardama y Armada.

Astilleros Cardama donde se graba a la protagonista con uno de los personajes. / Marta G. Brea

Interior de la ría de vigo

En el comienzo del filme así como en el tráiler vemos la procesión de la Virgen del Carmen en el interior de la ría de Vigo organizada por los marineros de Cesantes.casa familiar en nigrán

Imagen de la escena de la procesión de la Virgen del Carmen en la ría de Vigo que aparece en "Romería". / Elastica F.

La casa familiar, en Nigrán

Contaba Carla Simón que le costó encontrar la casa que buscaba para la película. Finalmente la localizaron en Nigrán. «Encontrar un casoplón con disponibilidad para agosto fue laborioso», señala la jefa de localizaciones. También grabaron en la serra da Groba, una carretera con vistas al mar.

La familia Piñeiro, en la casa paterna, con vistas a la ría de Vigo en "Romería" de Carla Simón. / Elastica

Praza de Almeida en Vigo

Esta plaza en el Casco Vello de Vigo es el escenario de las dos coreografías que vemos en el filme: uno con las sombras de la Movida; otro con el baile tradicional con Pelepau y O Fiadeiro cuyos integrantes actúan en la película. También se ve Poboadores, Cesteiros, rúa Real. La tienda de comics donde trabajó una temporada la madre de Carla Simón ya no existe y se encontraba en una de las calles de la zona de la praza de Almeida. En ese espacio se recreó un escaparate con comics para la película.

Una de las coreografías del filme se desarrolló en la Praza de Almeida en el Casco Vello de Vigo. / Elastica

Despacho del alcalde de Vigo

En él vemos a los abuelos -interpretados por la viguesa Marina Troncoso y el redondelano José Ángel Egido- reunidos con Marina justo en un final que evitamos destripar. En esa escena actúa también un tío de Carla Simón por parte de la familia paterna. Por cierto el equipo rodó también en Bueu, pero por contrato no pueden detallar donde ni en qué punto. ¿Averiguan qué puede ser?