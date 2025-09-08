«Los periodistas palestinos le tienen miedo al móvil»

Un total de 270 medios de comunicación internacionales se sumaron el lunes a la llamada de Reporteros sin Fronteras (RSF) a la solidaridad con los periodistas que trabajan en Gaza y a la repulsa por los más de 220 profesionales —56 de ellos objetivos directos— abatidos por el Ejército israelí desde el 7 de octubre de 2023. El director general de RSF, Thibaut Bruttin (París, 1987), que se mantiene en contacto con los profesionales sobre el terreno y ha presentado pruebas ante la Corte Penal Internacional, asegura que la libertad de prensa está en juego.

¿Qué le trasladan los periodistas palestinos que operan en Gaza?

Hay tres cosas que me llaman la atención. Una, el miedo que le tienen al móvil. Es una herramienta de trabajo fundamental, pero a menudo las llamadas que reciben son para notificar la muerte de seres queridos o alertas de que se pongan a salvo. También es el objeto que permite ser identificados y abatidos. Dos, nos dicen que la población de Gaza se aleja de ellos por temor a los ataques que sufren. Y tres, lo lejos que están de sus fuerzas físicas y morales. Están agotados. Desde RSF hacemos esfuerzos para que permitan las evacuaciones, pero la mejor protección es la solidaridad internacional. La visibilidad es garantía.

¿Qué caracteriza la cobertura en Gaza respecto a la de otras guerras?

El trabajo es particularmente difícil porque la Franja está cerrada. Es incomprensible que el Ejército israelí haya tomado esa decisión, cuando vemos conflictos de alta intensidad como los de Ucrania en los que hay cobertura libre. Por otra parte, los periodistas palestinos son objeto de una campaña sistemática de descrédito. Anas al-Sharif, por ejemplo, descrito por Israel como «terrorista», ganó el Premio Pulitzer con su equipo para Reuters. Los ataques selectivos también son un hecho diferencial.

¿Tienen ustedes pruebas?

Hemos entregado a la Corte Penal Internacional un archivo sólido que detalla los crímenes cometidos, como la muerte de Issam Abdallah, periodista que trabajaba para Reuters en el sur del Líbano, o del ataque contra el Hospital Nasser en Jan Yunis, el pasado 25 de agosto, un lugar donde se identificó que albergaba periodistas y, a los ocho minutos, se lanzó una segunda bomba. Una táctica, el ‘double blast’, que los grupos terroristas utilizaron en el pasado.

¿Qué decirles desde un lugar seguro?

Que estoy convencido de que la fraternidad salvará la libertad. Los periodistas palestinos son el honor de la profesión y les debemos protección. La guerra en Irak fue extremadamente mortal: perdieron la vida 232 periodistas. Así que estamos en circunstancias parecidas. Pero debemos mantener la esperanza porque detrás de todo esto hay una pregunta simple: ¿queremos que sea la propaganda de Hamás contra la propaganda del Ejército israelí? Todo el mundo quiere saber lo que está sucediendo en Gaza, con hechos.

Por cierto, ¿qué explican los periodistas israelíes?

El Gobierno de Netanyahu limita el margen de maniobra de la prensa israelí. Muy pocos medios, salvo quizá el diario Haaretz, desafían el consenso sobre la cobertura informativa. La censura militar ha hecho posible vetar miles de artículos desde el comienzo del conflicto, por lo que también estamos muy preocupados por la libertad de prensa en Israel.

El Gobierno de Netanyahu ha contratado a ‘influencers’ para defender su narrativa.

Es escandaloso. Los ‘influencers’ no ofrecen garantías de profesionalidad ni ética real. Por eso tenemos que luchar por los periodistas palestinos. Si ellos no están, ¿quién denunciará la hambruna? ¿Quién documentará los crímenes de guerra? ¿Quién levantará acta del genocidio? Cuando la distorsión se apodera del relato, el periodismo tiene un mal futuro. En 2015, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó por consenso la Resolución 2222 sobre la protección de los periodistas en situaciones de conflicto armado. Y el Ejército israelí, con la ayuda del Gobierno de Netanyahu, es capaz de borrar por completo estos 10 años de progreso que habíamos logrado para la seguridad periodística.

¿Cómo evalúa la tibieza europea?

La campaña de desinformación sobre los periodistas palestinos ha funcionado. En Francia vemos las terribles acusaciones que ha hecho el Gobierno de Netanyahu contra el presidente de la República, acusándolo de no luchar lo suficiente contra el antisemitismo. Eso es suficiente para paralizar parte de la buena voluntad diplomática que de otro modo podría expresarse.

En seis de cada 10 países, la libertad de prensa está retrocediendo. ¿Pronóstico?

El periodismo siempre existirá. Lo que hoy está en juego es su centralidad. ¿Solo las personas más ricas, que pueden permitirse una multiplicidad de suscripciones, serán las que tendrán acceso a una información confiable? La mayoría de ciudadanos del mundo están pegados a sus móviles, pero se les sirve todo tipo de contenido y poca información.