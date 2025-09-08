Las nubes eclipsan la luna de sangre

Las nubes que cubrieron el cielo de buena parte de Galicia yde España en la tarde de ayer impidieron que se pudiera ver en toda su magnitud el eclipse lunar, también conocido como luna de sangre. La fase total de este eclipse terminó sobre las 20.52 horas, mientras que la Luna salió en Vigo cuatro minutos después, en torno a las 20.56 horas, por lo que nuestro satélite ya había empezado a salir de la umbra. Por tanto, desde Vigo y en la mitad occidental de Galicia –fundamentalmente las provincias de Pontevedra y A Coruña– se pudo ver la fase parcial, no la total, durante una hora, aproximadamente entre las 21.00 y las 22.00 horas, y la penumbral hasta alrededor de las 23.00 horas.

Patrick Pleul/AP |

El fotógrafo de FARO Pablo Hernández Gamarra tuvo que esperar a que la Luna se viese más alta en el firmamento, ya que las nubes cubrían la zona por encima del horizonte por donde emergió el satélite en el orto lunar. En su imagen, captada en torno a las 21.30 horas, se puede apreciar la Luna con un buen «bocado», de en torno al 40% de su superficie, debido a la sombra proyectada por la Tierra sobre el satélite.

Sí tuvieron más suerte en otros países del centro y el este de Europa, ya que tuvieron cielos más despejados y dispusieron de más tiempo para ver y fotografiar el eclipse con sus espectaculares tonos naranjas o rojizos.

A este fenómeno se le llama popularmente luna de sangre porque el satélite adopta ese llamativo color rojizo durante el eclipse. Pero muchos de los curiosos y aficionados a la astronomía que salieron ayer a buscar esa imagen se encontraron con un cielo nublado y expresaron su frustración y resignación, sobre todo en las redes sociales. En X, varios usuarios bromearon diciendo que el eclipse había sido «eclipsado».

Este eclipse total de luna de este 7 de septiembre se pudo ver en gran parte del mundo, en los continentes de Europa, América, África, Asia y Oceanía, con una población de unos 7.000 millones de personas. Se preveía especialmente espectacular en determinadas regiones de Asia y Australia occidental, según la previsión del Observatorio Astronómico Nacional.

El de ayer fue uno de los cuatro eclipses previstos para este año 2025. El próximo será un eclipse parcial de Sol, que será visible desde el sur del Océano Pacífico, Polinesia, Nueva Zelanda y desde partes de la Antártida y el Océano Antártico, según el Instituto Geográfico Nacional.