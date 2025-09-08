El «influencer de Dios», Carlo Acutis, sube a los altares

Carlo Acutis, cuyo cuerpo descansa en una urna de cristal en el Santuario de la Despojación de Asís (Italia), vestido con vaqueros, zapatillas Nike y una sudadera, ya es santo. Fallecido en octubre de 2006, a los 15 años, de una leucemia fulminante, su afición a los videojuegos y a la informática le hicieron acreedor del sobrenombre de «primer santo milenial» y «el influencer de Dios». Iba a ser canonizado el 27 de abril por Francisco, coincidiendo con el Jubileo de los Jóvenes, pero la muerte del papa argentino aplazó la ceremonia hasta ayer. León XIV lo canonizó ante una abarrotada Plaza de San Pedro junto a Pier Giorgio Frassati, que falleció en 1925 a los 24 años tras una juventud entregada a los más pobres.

«Los santos Pier Giorgio Frazzati y Carlo Acutis son una invitación dirigida a todos nosotros, sobre todo a los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra», dijo el papa durante la homilía. Frazzati, hijo de una rica familia –su padre fue director y propietario del diario turinés «La Stampa»–, murió de una poliomielitis posiblemente contraída mientras ayudaba a los más desfavorecidos. «La caridad no basta; necesitamos una reforma social», solía decir Frazzati, gran aficionado al montañismo.

La afición de Carlo Acutis (Londres, 1991-Monza, 2006) era la informática y aprendió a crear páginas web. Estaba fascinado por la Eucaristía y no entendía cómo había colas ante los estadios y no ante los sagrarios. De milagros eucarísticos versa la página web que aparece si se teclea carloacutis.com y que él mismo proyectó. Ayer estaba colapsada. Además de darle a la tecla y al joystick, el niño Carlo ayudaba a personas sin techo sin que sus padres lo supieran.

El papa, con los padres y los hermanos mellizos de Acutis. | A.P.

La de ayer fue una canonización sin precedentes en la historia de la Iglesia, no solo porque fue la del primer santo «milenial» y el segundo fallecido en el presente siglo, después de Juan Pablo II, sino porque sus progenitores estaban presentes en la ceremonia. Su madre, que llevó una reliquia de su hijo –un fragmento de su pericardio–, no era especialmente devota, pero se puso a estudiar Teología cuando su hijo le habló de Dios siendo muy niño. Cuenta que Carlo le anunció que moriría cuando llegara a los 70 kilos de peso. Cuando llegó al hospital les dijo a sus padres que no saldría vivo de él. Y tras su muerte se le apareció en sueños a su madre, asegurándole que tendría más descendencia. Y así fue: los mellizos Francesca y Michelle, nacidos en 2010, y que ayer estuvieron también en la ceremonia.

La Congregación para las Causas de los Santos reconoció dos milagros atribuidos a la intercesión de Acutis: la curación de un niño brasileño con una malformación congénita del páncreas, en 2013, y la recuperación de una mujer de Costa Rica que tuvo un accidente de bicicleta y sufrió un traumatismo craneal muy grave que la dejó en coma, en 2022.

Fieles con pancartas de Acutis y Frassati. | Stefano Spaziani/EP

«Todos vosotros, todos nosotros, estamos llamados a ser santos», proclamó ayer el León XIV ante las miles de personas que llenaron la plaza de San Pedro, muchos de ellos jóvenes.

Acutis no es el santo más joven jamás canonizado, los ha habido más precoces: los niños de Fátima Jacinta y Francisco Marto (9 y 10 años, respectivamente), Santa María Goretti (11) y Santo Domingo Savio (14). Lo que sí es cierto es que es el favorito de miles de jóvenes católicos en todo el mundo.