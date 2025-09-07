Vigo en píxeles: un chico de 13 años construye la ciudad en el videojuego más popular del mundo

Si te pilló el boom de Youtube y los videojuegos en 2012, es muy probable que ya sepas lo que es Minecraft. Si, por el contrario, esa palabra no te suena de nada, quizá hayas visto a tus hijos o a algún sobrino pasar horas delante de un ordenador o una consola viendo un mundo hecho de cubos en el que exploran, pelean con monstruos y se divierten con sus amigos. Pero si algo define a Minecraft es el verbo ‘construir’. Aquí podrás crear desde edificios hasta montañas, cualquier cosa que puedas imaginar bloque a bloque.

Nicolás, un vigués de 13 años, es conocido en Youtube y TikTok como Nicogeo0212. Alí lleva nueve meses mostrando cómo construye Vigo en Minecraft, reproduciendo a escala 1:1 sus edificios y las coordenadas reales, recogidas de Google Maps. Un trabajo minucioso y desinteresado que forma parte de un proyecto a nivel mundial. En las últimas semanas, las construcciones de Nico se han viralizado por su gran parecido con los de la vida real.

El puente de Rande, Plaza América, A Guía, el edificio del Concello... Estos son algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad olívica que Nico ha conseguido reproducir en su mundo virtual, construyéndolos de cero con la única guía de saber dónde están en el mapa de Vigo que, como dice su madre María, «tiene memorizado».

El único encargado de construir Galicia

La fidelidad a la realidad de los edificios y la constancia para hacer este trabajo no se entienden sin entender a Nico. El joven vigués cuenta con intereses muy particulares, entre ellos, explorar lugares del mundo a través de Google Maps. Como cuenta Miguel, su padre: «Otro niño cuelga un póster de algún macaco o una moto. Él cuelga un mapamundi y es su pasión».

Nico utiliza la palabra «friki» para definir su propio interés, pero lo cierto es que sus construcciones forman parte de un gran proyecto dentro de uno de los juegos más populares de la historia.

El proyecto se llama BuildTheEarth (Construye la Tierra) y, como su propio nombre indica, la intención es construir el mundo entero, con sus ciudades y accidentes geográficos hechos a escala dentro del juego. Nico es el único encargado de construir en Galicia. Aunque comenta que a veces recibe ayuda de otros miembros del proyecto, el trabajo que vemos en Vigo es suyo.

Si el lector no ha tenido contacto con Minecraft y le cuesta valorar la atención al detalle y la visión espacial que maneja este joven, él mismo explica: «A Laxe lo hice en cinco días». Cada, ventana, cada pilar, cada metro de suelo, es un bloque que Nico ha tenido que escoger y colocar buscando el mayor parecido posible con el edificio real. Esta es la magnitud del proyecto. De hecho, Nico se queja de quienes preguntan cuándo estará la ciudad entera terminada.

«Si hago mil construcciones por año, tardo 41 años»

«Solo en Vigo, en la página del Ayuntamiento, había 41.000 construcciones. Si hago mil construcciones por año, tardo 41 años. No puedo. Por eso estaría bien contar con más ayuda. Quizás en unos años la inteligencia artificial podría echar una mano. No hay metas, simplemente, cuanta más gente mejor», señala.

La colaboración es una parte central de esta experiencia. Al hablar del proyecto, Nico destaca la ayuda que ha recibido de otros jugadores que trabajan en otras partes de la Península y cómo esto le ha conectado con realidades distintas. Durante un tiempo, incluso pudo construir con un niño ucraniano que había llegado a Galicia por el estallido de la guerra de Ucrania.

Pero la parte social no es la única ventaja que encuentra en Minecraft. Nico aprovecha su trabajo para aprender la historia de la ciudad y mostrársela a los visitantes. «De vez en cuando en las construcciones pongo un libro, en español y en inglés, para que la gente pueda enterarse. En iglesias parroquiales, en la panificadora... Para que, si por ejemplo, se conecta alguien de la India, pueda enterarse. Así yo también aprendo», afirma el vigués.

Sobre los edificios que le quedan por terminar, Nico comenta que le gustaría hacer la Zona Franca «porque terminas la mitad de la ciudad, aunque no es muy bonito». Pero hay un edifico que es el más deseado por sus seguidores: «Muchísima gente pidió Balaídos».

Puente de Rande. / Nicogeo0212

Llegados a este punto, alguno se puede estar preguntando qué piensan los padres de Nico sobre todo esto del Minecraft y las horas que le dedica su hijo. Lejos de cortar las alas, María y Miguel alientan la iniciativa.

De hecho, fueron ellos quienes le propusieron probar este juego. Según cuentan, les parecía una opción creativa de entretenimiento, con más potencial educativo que otro tipo de juegos. Pero su participación no termina ahí, cuando Nicogeo comienza su andadura en Youtube con solo 11 años, fue María quien le ayudó a poner en marcha el canal. «Mi madre editó los cinco primeros vídeos porque no sabía cómo usar el programa. Es bastante complicado».

Aunque esta aventura virtual le quite bastante tiempo, sus padres están tranquilos. «Es de buenas notas», aseguran. Además, Nico parece que también tiene sus horarios bastante claros: «Durante el curso, hay días que no puedo jugar porque tengo exámenes. El fin de semana estoy unas horas por la tarde y si tengo algún rato libre durante la semana, pues también».

«Saldré en el decano»

Una de las cosas que más ha llamado la atención en los vídeos que se han viralizado esta semana es uno en el que Nico comenta: «Desde que era más pequeño tengo una obsesión: quiero salir en el periódico». En ese mismo vídeo hace toda una declaración de intenciones: «Saldré en el Decano, guarden mis palabras». Al preguntarle por qué esa fijación con el Faro de Vigo, Nico responde con sencillez y riendo dice que le «hacía ilusión». Explica que mientras otros compañeros de clase «salen por el fútbol», él quería llegar a través de este proyecto. Si escoge este medio es porque, como señalan sus padres, «es el periódico de casa» y que es habitual que Nico acompañe a su abuelo mientras lo lee.

Mientras esperamos a que Nico construya nuestros barrios para poder visitarlos desde cualquier parte del mundo, podemos decirle que ya ha cumplido un objetivo: ya sales en el decano.