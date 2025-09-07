Vigo en píxeles Pablo Varela Actualizado: 07/09/2025 06:02 Ver galería > A sus 13 años, Nico, más conocido como Nicogeo0212 en Youtube y TikTok, lleva nueve meses construyendo bloque a bloque la ciudad de Vigo. En las últimas semanas, sus construcciones en el popular videojuego Minecraft se han viralizado.

Puente de Rande. Nicogeo0212

Plaza América. Nicogeo0212

Mirador da Pedra. Nicogeo0212

Edificio del Faro de Vigo. Nicogeo0212

Edificio del Concello y Praza do Rei. Nicogeo0212

A Laxe. Nicogeo0212