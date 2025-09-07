Vigo en píxeles

Ver más galerías relacionadas
Pablo VarelaVer galería >
A sus 13 años, Nico, más conocido como Nicogeo0212 en Youtube y TikTok, lleva nueve meses construyendo bloque a bloque la ciudad de Vigo. En las últimas semanas, sus construcciones en el popular videojuego Minecraft se han viralizado.
