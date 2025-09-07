Síguenos en redes sociales:

Faro de Vigo

Vigo en píxeles

Pablo Varela

A sus 13 años, Nico, más conocido como Nicogeo0212 en Youtube y TikTok, lleva nueve meses construyendo bloque a bloque la ciudad de Vigo. En las últimas semanas, sus construcciones en el popular videojuego Minecraft se han viralizado.

Puente de Rande.

Nicogeo0212

Plaza América.

Nicogeo0212

Mirador da Pedra.

Nicogeo0212

Edificio del Faro de Vigo.

Nicogeo0212

Edificio del Concello y Praza do Rei.

Nicogeo0212

A Laxe.

Nicogeo0212

A Guía.

Nicogeo0212

stats