Entrevista | Xulia Alonso Escritora de "Futuro imperfecto" sobre a desfeita da heroína
«Unha xuventude narcotizada é unha mocidade inactiva»
A xubilada Xulia Alonso vén de publicar a edición número 11 do seu libro "Futuro imperfecto"; nel, fala sobre a súa caída na heroína nos 80 e como sobreviviu grazas á súa familia | Xulia foi coach en "Romería", de Carla Simón
«Futuro imperfecto» (Galaxia), a obra na que a viguesa Xulia Alonso relata a súa adición ao cabalo e a loita contra o VIH, cumpre 15 anos e 11 edicións. Carla Simón requeriuna para axudar os protagonistas de «Romería» en varias escenas. Recorda que na escrita do libro pensou na xente «luminosa que morrera pola heroína». «Canto perdemos para que dez ou 100 se fixeran ricos!», lamenta.
—O libro leva 11 edicións. Debe ser unha satisfacción.
—Cando Víctor Freixanes me propuxo publicalo no 2010, dixérame que el non sabía que público tería este libro pero que cría que esta historia había que publicala. Sempre lle estarei agradecida. Curiosamente tivo boa acollida. Creo que foi grazas ao profesorado de Lingua Galega que atopou nesta obra unha ferramenta para ensinar a lingua e traballar sobre o contido.
—Por que lle asombrou?
—O que pasou nos 80 en relación coa heroína e despois coa sida foi unha hecatombe. A transformación daquela mocidade en adictos á heroína foi moi doloroso para as familias, amizades e parellas. Non houbo posibillidade de reparación, de pedir perdón ou de reconciliar as familias con eses episodios. As familias non lembran a persoa porque non a recorden senón porque non queren revivir a dor.
—Os mozos de principios dos 80 abriron a fiestra da liberdade que antes non había. Imaxino que houbo unha perda de control...
—Eu tiña 14 anos cando Franco morreu. O cambio foi brutal. Lanzámonos en estampida a vivir a liberdade.E naquel momento había unha especie de consigna a nivel político de non intervir. Nós queriamos romper totalmente co pasado. No medio desa inercia apareceu a heroína en cantidades industriais. Non tiñas que ir a ningún lugar escondido a conseguila. Daquela e agora a xente nova sempre pensa que controla. Repetimos o mesmo erro unha e outra vez.
—Plantexa a teoría de que os gobernos ollaron para outro lado por interese político.
—Non teño probas pero penso que houbo unha connivencia de sectores, polo menos dos sectores de control social, das fronteiras. A chegada da heroína foi masiva, non creo que fora de forma moi clandestina. Sabemos moito do tráfico de cocaína pero non sabemos nada do tráfico de heroína daqueles anos. Teño buscado información e non atopo nada. Non me parece casual... Hai xente que se forrou con ese negocio. Xente que estaba na política beneficiouse porque unha xuventude narcotizada é unha xuventude inactiva.
—Dáme a impresión de que non aprendimos a lección.
—O método de loita contra as drogas non funciona. O narcotráfico cambiou e agora son mafias moito más grandes, poderosas e violentas. Moven cartos como a débeda pública dun país enteiro. É moi difícil que haxa unha intervención sobre unha mafia grande. Respecto ao de non aprender... Estaría ben que revisaramos o que aconteceu nos 80 e 90. Pensar que hai información suficiente sobre as drogas supón non darte de conta de como é un adolescente. A xente nova banaliza as drogas porque a sociedade actual ofrece unha imaxe falsa de protección. Envía a mensaxe de que se te equivocas, hai mecanismos para recuperarte pero os mecanismos de recuperación esixen diñeiro e non todo o mundo o ten. Aí está o engano. Non se aborda o tema da crudeza das drogas con valentía e honestidade. A xente pensa que a información sobre as drogas flota e que os rapaces van chegar a ela por telepatía. Iso non é así, hai que traballalo antes de que empece a adolescencia. Ese traballo non se fai. Da mesma maneira na que ti lle ensinas a un neno que isto é unha árbore e aquilo é un cangrexo, tamén lle podes ensinar as cousas que che parecen perigosas da sociedade. É posible que ao chegaren á adolescencia obvien as mensaxes pero hai que intentalo.
—O libro axuda moito ao contar a súa experiencia como ex adicta á heroína, a rehabilitación, as perdas que tivo...
—O valor do libro radica en que fun testemuña, vivín a adición e reviso a historia buscando a verdade máis honesta. Fixen ese exercicio pola miña filla. Foi moi difícil escribilo.
—Fíxoo para que non cometera o mesmo erro ca vostede...
—A lección que eu aprendín naqueles anos foi que o papel dos pais na infancia é estar plenamente, pero depois tamén teñen que estar nos momentos críticos para soster e que os fillos teñan a oportunidade de retomar a súa vida. Esas crises poden ser un desamor, unha perda, unha adición ou un fracaso laboral. A min, os meus pais salváronme a vida; non podo nin quero esquecelo. Eles agarráronnos a min e a Nico [o marido que anos despois morrería pola sida]. Nunca o culparon a el de nada.
—El era un máis da familia.
—Si, queríano. Houbo un tempo cando nos separamos para a rehabilitación no que a miña nai lle mandaba a el un paquete de calzoncillos, calcetíns e chourizos.
—Os traballadores sanitarios láianse de que a xente está a perder o medo á sida.
—O VIH pode controlarse con medicación... se tes acceso a ela, se tes un sistema de saúde sólido. A saúde pública en España non está garantida. Hai sectores que a ven como un negocio potente. Dar por sentado de que vas ter acceso á medicación é un erro. Eu e moitos tivemos oportunidade de sobrevivir porque tivemos aceso ás medicinas. Hai países a onde chega a medicación pero adminístrase mal porque non teñen control médico. Non todos os medicamentos lle sentan ben a todo o mundo. É unha realidade da que non se fala. Teño que someterme a controis analíticos con frecuencia, ter unha pauta personalizada. Hai moitos países onde non é posible.
—A filmografía de Carla Simón está conectada ao que vostede viviu, entende o seu cinema?
—Os orfos preguntan pola vida dos pais. Necesitan saber por que non están. A orfandade non deixa de ser un xeito de abandono, involuntario. Necesitan superar iso, entón necesitan saber que os querían pero ninguén vai dar as respostas que satisfagan de todo. Eu tiven moitos anos a imaxe da miña filla orfa na cabeza... Non estaba previsto que eu sobrevivise.
