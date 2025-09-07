La película rodada en las termas de Bande de Ourense logra doble premio en Venecia

«Onte á noite conquistei Tebas» –rodada en Galicia, con parte del equipo y de la producción gallega– ha sido «la película más radical de la competición» del Festival de Venecia de este año. La etiqueta la puso la directora de la Giornatta degli autori del certamen, Gaia Furrer. El jurado le ha dado la razón y el filme ha recibido el Bisato d’Oro al mejor guion y fotografía.

A última hora de la mañana de ayer, el director del filme, Gabriel Azorín (de Albacete) aterrizaba en suelo español. Al bajar del avión atendía a FARO para señalar: «Estoy supercontento. Es un premio de la crítica independiente del Festival de Venecia. No lo esperábamos para nada».

Rodada en latín, gallego y portugués, «Onte á noite conquistei Tebas» trata sobre la amistad masculina. Invita a reflexionar sobre los temores de los amigos en la juventud y como estos miedos son universales, compartidos en distintas culturas y tiempos históricos con un enlace entre el presente y el pasado romano.

El director Gabriel Azorín premiado en el Festival de Venecia. / G.A.

Aseguraba Azorín a FARO que en la proyección del estreno del fime en Venecia «lo que más me ha llamado la atención es que hubo un momento en la sala donde había mucha atención. Esto fue a partir de la conversación de los personajes Jota y António en el filme, que sucede en la mitad de la película. No se oía nada de los espectadores. Se notaba la concentración en la sala».

La historia de este filme producido por Filmika Galaika -que impulsa la guardense Beli Martínez- ha conectado con el público joven. «Hablé –explica ba el cineasta– con muchas chicas y chicos y se sentían muy cercanos al filme. Sentían que la película hablaba de ellos y eso me gusta. Son gente que se acercan al cine sin prejuicios; sienten que conectan con los personajes».

Bande, un lugar mágico

En cuanto a las localizaciones, las termas de Bande y alrededores –en Ourense, y no en Lugo como señaló algún medio nacional–, reconoció que «todo el mundo que ve la película se enamora de los baños de Bande. Concuerdan en que es un lugar mágico y les parece fascinante. Es una película que prácticamente se desarrolla en una sola localización. Por ello, ya tiene que ser una localización muy poderosa. Todo el mundo coincide en que esas termas son como un personaje más de la película».

Echando mano del humor, Gabriel Azorín indicaba: «Me han convertido en el consejero de Turismo de las termas de Bande. Muchísima gente me pregunta donde están; quieren ir a conocerlas. Yo les digo que es el mejor sitio del mundo, un lugar mágico».

Siete años de trabajo en el proyecto

A lo largo de los casi siete años que duró la preparación y rodaje de la película, reconoce el realizador que hubo momentos delicados: «En un proceso tan largo hay momentos y dudas de todo tipo, aunque ha sido una película siempre con estrella. Incluso en las situaciones más difíciles, sentimos que era una iniciativa con brillo, que conectaba con la gente. Eso salvaba la idea, así que nunca pensamos en desistir. Siempre tuvimos fe clara en el filme».

Un ejemplo fue cuando en noviembre de 2023, en la primera fase del rodaje, se inundaron las termas y tuvieron que cancelar el rodaje.

La película viajará en breve al Festival de Cine de Nueva York, donde coincidirá con «Sirat» y «Romería». Además, se estrenará en los cines comerciales en la primavera de 2026. En el filme convergen dos momentos históricos separados en el tiempo pero que se desarrollan en un mismo espacio.

Personajes de "Onte á noite conquistei Tebas", galardonada en el Festival de Venecia. / Dvein Films

Esto lo ha logrado superar Azorín con un guion, realizado con Celso Giménez. «En ‘Anoche conquisté Tebas’ la palabra tiene mucha importancia. Hay diálogos largos en los que los personajes tienen tiempo para pensar, expresarse y compartir sus miedos, así como escuchar lo que dice la otra persona».

Además, señala que el filme «propone un tempo particular que quizá no comulga con estos tiempos de urgencia pero es más humano. Hoy en día vivimos en unos tiempos demasiado rápidos. Por ese tempo particular sin urgencia puede ser que se vea como una película radical. Es un filme que pone mucha fe en el cine y en lo que la máquina cinematográfica puede hacer como artefacto de fascinación. Vivimos con orgullo que nos pongan esa etiqueta de radicalidad».

Por último, hay que señalar que «Estrany riu» –producida por la gallega Miramemira– ha logrado el premio a la Mejor Contribución Artística otorgado por la crítica independiente, según informa Cine con Ñ.