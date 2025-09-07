La OCU lo tienen claro: esta es la única marca de mantequilla saludable que se encuentra en los supermercados
La Organización de Consumidores y Usuarios ha evaluado diversas marcas de mantequilla, concluyendo que existen opciones más saludables pese a su alto contenido en grasa
Mar Molina
Durante el verano, los consumidores buscan opciones alimentarias que se ajusten a una dieta equilibrada. La mantequilla, aunque conocida por su alto contenido en grasa, sigue siendo un ingrediente común en muchos hogares. Según la OCU, es fundamental considerar la cantidad de grasa y sal al elegir una mantequilla. La entidad ha realizado un análisis exhaustivo de 63 mantequillas, clasificándolas en función de su calidad nutricional utilizando la escala Nutriscore. Este estudio es crucial para aquellos que desean mantener una dieta saludable sin renunciar a este producto.
Tipos de mantequilla disponibles
Existen varias categorías de mantequilla en los supermercados, cada una con diferente contenido de grasa y sal:
- Mantequilla sin sal: la opción más común cuando no se especifica nada en la etiqueta.
- Mantequilla con sal: contiene hasta un 2% de sal añadida.
- Mantequilla tradicional: tiene al menos un 80% de grasa.
- Mantequilla tres cuartos: reducción del contenido graso (60-62%).
- Semimantequilla: contiene un 39-41% de grasa.
- Materia grasa láctea para untar: no encaja en las categorías anteriores por su porcentaje de grasa.
- Mantequilla ligera o light: reducción del 30% en contenido graso respecto a la mantequilla tradicional.
- Mantequilla fácil de untar: sometida a un proceso de batido especial para mejorar su untabilidad.
- Denominaciones de Origen Protegidas (DOP): cumplen con procesos de producción específicos en regiones determinadas, como la Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya y la Mantequilla de Soria.
Acerca de la recomendación
La OCU ha destacado la mantequilla Únicla como la opción más saludable disponible en el mercado español. Producida por la empresa gallega Feriaco, Únicla se distingue por su mayor calidad nutricional. Contiene 82 gramos de grasa, de los cuales 58,8 gramos son saturadas, 4,1 gramos son poliinsaturadas y 18 gramos son monoinsaturadas. Además, su contenido en sal es bajo y no contiene azúcares añadidos.
Otro aspecto importante es que Únicla se elabora con materia prima de granjas certificadas en bienestar animal, lo que agrega un valor adicional a su selección.
¿Cuáles son los beneficios de elegir mantequillas saludables?
Optar por mantequillas con mejor perfil nutricional puede contribuir significativamente a una dieta más equilibrada. La grasa es un componente esencial en nuestra dieta, pero debe consumirse en cantidades adecuadas. Además, las mantequillas con menor contenido en sal son preferibles para quienes deben controlar su ingesta de sodio por razones de salud.
