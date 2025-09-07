O legado literario de María máis aló da morte
Daniel Ugarte, compostelán residente en Bruxelas, publica ‘O trevo de catro follas’, (Ed. Morgante) coescrito coa súa muller, falecida en 2022, e promove o premio literario Trevo na súa memoria
«Gustábame a idea de seguir construíndo cousas con ela, de que ela seguise tendo un rol activo, por dicilo de algún xeito». María Duro Mansilla faleceu o 14 de agosto de 2022, pero o seu legado medra cada día. Diso encárgase o seu marido, Daniel Ugarte, que acaba de publicar O trevo de catro follas (Morgante). Na capa, a sinatura dos dous. No interior, unha historia que comezou María, a modo de bitácora, ao pouco de recibir o diagnóstico de cancro e de empezar a quimioterapia, e que Daniel rematou por ela algún tempo despois, e na que se cruzan as vivencias en Santiago, onde naceron ambos, ou en Bruxelas, onde xuntos botaron raíces.
Unha novela escrita a catro mans e a dous compases, que se fai tanxible nun símbolo: o desa floriña verde e fráxil que, para moitos, trae sorte. «Cando empezou o tratamento de quimioterapia, estabamos no hospital, e unha muller que estaba alí achegouse a ela e regaloulle un trevo de catro follas plastificado. Dixo que axudara á súa filla, e que a ela tamén a ía axudar», comenta Daniel, que aínda conserva esa flor que María gardou aquel día.
A través das follas dese Trevo, concibido para expandir a memoria viva de María, quen non tivo a sorte de coñecela pode achegarse hoxe a unha lectora apaixonada, crítica e esixente, e tamén a unha muller tremendamente intelixente pero cun punto supersticioso, como se a parte racional entendese e aceptase a idea de que non todo o que acontece depende sempre dunha mesma. «Hai un punto importante na novela, que é a crenza en obxectos máxicos á hora de afrontar problemas moi grandes. Cando estás confrontando unha situación que está fóra do teu control, ten moito sentido crer en cousas que a ciencia non considera racionais. É racional ser irracional nalgún momento», reflexiona Daniel. Porque María confiaba na súa capacidade, pero non esquecía, antes de calquera exame, levar posto o xersei da sorte.
E este Trevo, ademais, nace cunha carga extra de fortuna. En paralelo á publicación do libro, Ugarte promove o Premio Trevo de narrativa galega, que pretende distinguir, cada ano, unha obra narrativa escrita orixinalmente en galego entre as publicadas durante o ano anterior. Este outono xesta a súa primeira edición cun gañador ou gañadora que se dará a coñecer o vindeiro día 4 de outubro.
Tamén nesta iniciativa, faise visible a pegada de María, que, como perseguía Daniel, constrúese alén do seu falecemento. «Quixen facer cousas coas que ela se sentise comprometida. Por suposto, colaboro con algunha organización para investigación do cancro, pero quería ir máis alá. Ela lía moitísimo, era moi selectiva co que lía e moi crítica cando algo non era do seu gusto. Ocorréuseme o do premio para que o seu nome permanecese vinculado a unha das súas grandes paixóns, como é a literatura de calidade», explica Ugarte, que non tardou en atopar compañeiros na travesía.
En primeiro lugar, o editor Moisés Barcia, responsable dos selos Rinoceronte e Morgante, e que deu o pulo definitivo á idea do premio —dotado con 1.504,80 euros, data de nacemento de María— e, deseguido, a Confraría da Ínfima Plebe no rol do xurado; un grupo de amigos do propio Daniel nado do chamado Galitwitter e composto por dez xornalistas, críticos e escritores que comparten o gusto pola lectura e a mirada crítica de María.
«Coñecémonos nas redes sociais a base de ter intereses comúns, especialmente na literatura galega, e acabamos desenvolvendo unha verdadeira amizade. O nome da Ínfima Plebe vén de que, máis alá dos nosos intereses, eramos bastante marxinais na literatura galega. Pareceume natural convidalos porque son xente que le moito, que considero que ten criterio e que, aínda que temos gustos literarios distintos, imos chegar a un consenso», comenta Ugarte, que resalta a intencionalidade de convocar un premio narrativo alleo aos circuítos convencionais do ecosistema editorial e literario de Galicia. «Moitas veces prémianse cousas coas que non estamos especialmente de acordo, e esa visibilidade non chega a obras máis sofisticadas ou ambiciosas. Despois, o ano pasado fun xurado dos premios Follas Novas, e parecíame un pouco triste que un dos principais premios de Galicia non tivera remuneración económica. Pensamos que estaba ben que viñese un grupo de amigos a recoñecer ese esforzo», conta Daniel, que agarda que, nun futuro, a relación de recoñecidos co Premio Trevo sirva de compás da calidade narrativa en Galicia.
Namentres, María segue transcendendo, tamén no plano literario e tamén ao abeiro da editorial Rinoceronte, onde Daniel financia as traducións ao galego dos que foron os seus libros predilectos. Polo momento, xa nas librarías A inquilina de Wildfell Hall, de Anne Brontë, e Medio sol amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie, pero a Colección MDM, adianta Ugarte, irá medrando cos anos. «Gústame pensar que ela é responsable, dalgunha maneira, de que os libros que significaron tanto, ou que ela me recomendou, poidan estar en galego», conclúe.
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- Nolito: «Bryan Zaragoza me encanta»
- La víctima del crimen de Vilagarcía sufrió heridas de arma blanca
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda
- Detenido en Vigo por portar una pistola ilegal lista para ser disparada