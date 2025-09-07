Invitados de septiembre en el Club FARO

El Club FARO inicia este lunes, 8 de septiembre, su nueva temporada. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo). Habrá acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

En la conferencia-coloquio titulada «Descubriendo a Cajal», Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero, ambas divulgadoras en el espacio «Los Nobel en Radio5», de RNE, recorrerán la inspiradora vida del que aún hoy es el neurocientífico más citado del mundo y, sin duda, el mayor referente de la historia de la ciencia española.

El escritor y cineasta Rodrigo Cortés y el ilustrador Tomás Hijo abordarán «La piedra blanda. Un homenaje al origen de todos los libros», una fábula gráfica única, una novela enteramente tallada que es también un homenaje al misterio y la fascinación de que están hechos los árboles del bosque.

Jorge Molist, uno de los autores de novela histórica más reconocidos de nuestro país, hablará de «El Español. Un fascinante viaje al esplendor y las sombras del Imperio español del siglo XVIII». Su última novela, la más ambiciosa, está inspirada en un personaje real que pasó a la Historia con el sobrenombre de «El Español».

«Somos naturaleza. Una invitación a disfrutar y a conservar nuestro planeta» es el título de la charla-coloquio de la bióloga y divulgadora científica Odile Rodríguez de la Fuente. Realizará un recorrido fascinante en el que explicará cómo apareció y evolucionó la vida hasta el momento actual.

La periodista Ana Marcos, una de las autoras de la investigación periodística de «El País» sobre los abusos en el cine español, protagonizará la charla titulada «A mí no me ha pasado nada. Por qué normalizamos la violencia sexual contra las mujeres».

De «Perspectivas del actual pontificado. León XIV, desafíos y esperanzas» disertará el periodista Juan Vicente Boo, escritor de libros sobre los papas y el Vaticano. Fue corresponsal de «ABC» en el Vaticano durante 23 años y voló con los tres últimos papas en 64 viajes internacionales.

En la charla-coloquio titulada «Cuando ya nada es urgente», Pedro Piqueras, uno de los periodistas más importantes y queridos de España, ofrecerá una lectura emocional con aprendizajes, reflexiones sobre la verdad y la mentira, y anécdotas de su larga y prolífica carrera periodística.

El filósofo, investigador y docente José Antonio Marina ofrecerá la charla-coloquio titulada «La vacuna contra la insensatez. Inmunízate contra la desinformación». Explicará cómo fortalecer el pensamiento crítico y desactivar tópicos que aceptamos como dogmas.

Por último, el filósofo Daniel Tubau glosará «Siete maneras de ser feliz según los filósofos clásicos», siete caminos propuestos por las grandes escuelas de la Antigüedad: el platonismo, el epicureísmo, el aristotelismo, el estoicismo, el hedonismo, el escepticismo y el materialismo.