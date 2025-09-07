Desde la gran pantalla de Galicia a Madrid en una semana

Cuando se cumple un año del intenso rodaje que llevó a cabo junto a su equipo en localizaciones de O Rosal y Gondomar, a Paula Pereira le parece estar viviendo «un soño», y es que en menos de una semana esta directora viguesa asistirá al estreno de su primer cortometraje profesional en la gran pantalla, primero «en casa», en el Festival Internacional de Cinema de Bueu, y el próximo viernes 12 en Madrid, en el marco de las jornadas Directed by Women Spain.

La selección de su pieza audiovisual en estos dos eventos, cuando «Algo novo que contar» apenas está iniciando su recorrido en el circuito de festivales, supone para Paula Pereira un hecho muy «emocionante» y cuenta que, por una parte, «estrear en Galicia é algo moi importante, porque estrear na casa, rodeada da miña xente, familia e amizades, sempre é positivo e estou moi emocionada por poder amosar este traballo con todos diante, pero tamén porque considero que o FIC Bueu é moi potente a nivel galego e para min é unha honra», mientras que sobre el estreno en Madrid, la directora viguesa destaca que «é moi forte».

En este sentido, la creadora de este cortometraje que pone el foco en las primeras relaciones sexuales en un clima de confianza, sin prisas ni presiones, y también desde la perspectiva LGTBIQ+, señala que «que unha obra en galego estea na capital é algo moi forte e emocionante, teño moitas ganas de coincidir con xente do audiovisual de Madrid. Aínda que sexa de xeito non competitivo, estiven botando un ollo e é unha pasada, porque por el pasaron moitísimas persoas importantes do sector e que estea cheo de mulleres é incrible». Es por esto que la presencia de su trabajo audiovisual en Directed by Women Spain también es importante para la viguesa, puesto que estas jornadas están dedicadas a promover y dar visibilidad al cine dirigido por mujeres, con el objetivo de fomentar la equidad en la industria cinematográfica.

La proyección de «Algo novo que contar» en el FIC Bueu tendrá lugar el 7 de septiembre, a las 20.00 horas, mientras que en las jornadas Directed by Women se visionará el próximo viernes 12, compartiendo cartel Paula Pereira con otras autoras como Lucía Forner, Begoña Arostegui, Iratxe Fresneda y Clàudia Cedó.

Un cambio de mirada

Encarnadas por las actrices Lidia Veiga y Grial Montes, Emma y Xoana son dos jóvenes que mantienen un romance de verano, pero el miedo de Xoana, al no haber mantenido nunca relaciones sexuales, le impide progresar con Emma. Es la trama que Paula Pereira presenta en su cortometraje, una temática que la directora viguesa considera «tabú», puesto que asegura que «do sexo hai tanto que falar... e especialmente dende o punto de vista das mulleres e dende unha perspectiva queer, sáfica, porque é un tema moi complexo e cando falamos do sexo no cine atopamos que é todo moi morboso e moi sucio. Gustaríame cambiar esa mirada, achegar un consello, que non é un trauma, que se pode falar, que nesas primeiras veces, se estás cunha persoa coa que podes conversar, podes falar do que che gusta. Porque a realidade é que ao 90% nos deixa un trauma, e este parece un dato á lixeira, pero todas as miñas amizades non lembran moi ben esas primeiras veces. Nesta curta quixen dar a mensaxe de que non hai présa nin por que estar agobiada, que se tes máis de 20ou 25 anos, non pasa nada».

Paula Pereira, directora del corto «Que a curta estea en festivais de fóra de Galicia non o esperaba para nada»

Paula Pereira también expone que es una temática que le gustaría explorar más en profundidad y, tras la experiencia con el cortometraje, «oxalá poder facer no futuro unha peza máis longa», dice. Asimismo, indica que «o tema LGBT é algo polo que quero tirar, porque significa o que son eu, quero loitar moito dende aí e ser moi activista cos meus traballos».

En cuanto al estreno, la creadora viguesa asegura que «ás veces somos algo inseguros e creo que ninguén pode dicir que está ao 100% contento co seu traballo, pero penso que esta curta é unha boa carta de presentación, porque está a miña linguaxe e queda reflectido o que podo ofrecer. E estou moi contenta porque agora vou poder escoitar os consellos e as impresións doutras persoas máis alá das miñas amizades, outros puntos de vista».

Producida con el apoyo de Agadic y la Diputación de Pontevedra, «Algo novo que contar» suma ya alguna otra selección y, a este respecto, si bien aún pueden desvelarse, Pereira concluye afirmando que «a resposta está sendo moi rápida e que a curta estea en festivais de fóra non o esperaba para nada».