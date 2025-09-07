«El gran error de nuestro tiempo es habernos enamorado del trabajo»

A quienes vuelven al tajo estos días tras la pausa vacacional, el mensaje que les trae Juan Evaristo Valls Boix (Elche, 1990) les sonará a música celestial. El filósofo propone denunciar la tiranía del trabajo como quien huye de una relación de amor tóxico y reivindicar la holganza como antídoto contra la cultura laboral que nos condena a vivir estresados, quemados y soñando todo el año con unas vacaciones que nos permitan descansar para volver de nuevo a la rueda. Lo explica en El derecho a las cosas bellas (Ariel), el ensayo donde desarrolla la tesis que anticipó en Metafísica de la pereza (2022).

Trabajar menos y vivir mejor. No debe de costarle encontrar adeptos a su propuesta.

Cuando la gente escucha este tipo de reflexiones suele comulgar muy rápido, pero en seguida te dicen: sí, claro, ya me gustaría, pero es imposible. Reconocemos que malvivimos, que vamos todo el día arrastrando estrés, agotamiento, ansiedad… Pero hemos asumido que no hay alternativa, que vivir así es lo natural, que el capitalismo y el sistema de vida que este nos propone es como la ley de la gravedad, algo inevitable. Y no es así.

Si su bisabuelo le oyera, probablemente le diría: Juanito, tenéis teléfonos móviles, aire acondicionado, trenes de alta velocidad, vivís a todo confort, ¿de qué os quejáis?

Sin duda, se sentiría fascinado por el portento de la tecnología y por todo lo que hoy hay y antes no había, pero estoy seguro de que también se escandalizaría al descubrir lo poco que dormimos y lo mucho que cuesta el alquiler de una habitación donde vivir. Y se asombraría al enterarse de lo mal que nos comunicamos a pesar de vivir en la era de la comunicación y lo obsesionados que estamos con la conectividad mientras despreciamos vínculos como el cuidado y la escucha de quien tenemos al lado.

¿Qué ha pasado? ¿Como dice el célebre meme, ‘emosido engañados’?

El capitalismo nos prometía vivir mejor, disfrutar más y, sobre todo, vivir en torno a nuestro deseo. En ese sentido, sí hemos sido engañados, porque no ha cumplido sus promesas. No vivimos mejor, dormimos poco y mal, se nos irrita la piel, padecemos bruxismo, las ciudades nos expulsan, las depresiones aumentan, los suicidios crecen… Pero hay un engaño más grave y sutil, y se ha producido en el entorno del trabajo.

¿A qué se refiere?

En la época de mi bisabuelo, el trabajo consistía en un intercambio material: yo te doy mi tiempo y mi esfuerzo y tú me pagas para mantener unas condiciones de vida aceptables y estables. Sin embargo, ese intercambio material fue sustituido por una transacción emocional que incluía también un salario emocional, y el trabajo no solo se convirtió en el eje de nuestras vidas, sino que los afectos empezaron a formar parte de la plusvalía.

¿Los afectos?

Nos convencieron de que había que estar motivados en el trabajo porque así tendríamos más éxito, aunque eso implicara echar horas extra sin pagar, y que debíamos sonreír siempre en la oficina porque así nos iría mejor. Only good vibes, nada de disidencias ni protestas, la productividad y el crecimiento eran lo único importante. Y empezó a parecernos normal todo aquello de: no te quejes, que al menos tú tienes trabajo. Y lo de: te ofrezco flexibilidad horaria, cuando en realidad te estoy exigiendo disponibilidad absoluta de todo tu tiempo. Y lo hemos aceptado, no solo sin rechistar, sino con enorme pasión. El gran error de nuestro tiempo es habernos enamorado del trabajo.

Si salimos a la calle y preguntamos a la gente qué prefiere, si ganar el doble de salario o tener el doble de tiempo libre, ¿qué cree que elegirá?

Si hubiéramos hecho ese experimento antes de las dos grandes crisis del siglo XXI, seguramente la mayoría habría elegido el dinero, porque implicaba mejorar sus condiciones materiales: tener un coche más potente, una casa más grande, mejores vacaciones… Pero después de la crisis de 2008 y de la pandemia, el imaginario del emprendedor y del jefe de sí mismo ha hecho aguas y se ha mostrado incapaz de aportarnos una vida buena. Tengo la sensación de que hoy mucha gente preferiría poder cocinar y no tener que comer un sándwich en la máquina de la oficina a ganar más salario. Y que preferiría pasar más tiempo con su familia, con sus amigos y con sus amantes, y menos en el trabajo, donde ya ha visto que no va a encontrar la felicidad.

¿Está cambiando la forma de relacionarnos con el trabajo?

Sí, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, que ya no se creen el cuento ése de que el trabajo es el lugar donde te vas a realizar y vas encontrar un sentido a tu vida. Claro que tenemos que trabajar, pero la vida va de otra cosa, no de morir trabajando. No va de dar siempre la mejor versión de nosotros mismos ni de ir más allá constantemente, va de habitar y poder quedarnos donde estamos. Y ese cambio, que ya está ocurriendo, pasa por desenamorarnos del trabajo.

En su último libro, y en el anterior, reivindica el poder la pereza.

Hemos permitido que los valores económicos colonicen el sentido común, e incluso la ética, y por eso premiamos al productivo, al que madruga, al que se sacrifica, al que obedece y no protesta. Reivindicar la pereza es revolucionario porque implica la negación de ese imaginario. La pereza acarrea pérdidas en términos económicos y eso es algo que el sistema no puede consentir. Por eso es eficaz. En un mundo marcado por la cultura del entusiasmo, la realización personal y el exceso de positividad, la pereza es la fuerza de decir no. Afirma otra forma de vivir que no tiene al trabajo en el centro.

También habla de las cosas bellas y de la buena vida. ¿En qué consisten?

La gente lo asocia a tener mucho dinero, a viajar, a la vidorra. Yo la asocio a la reivindicación de las cosas inútiles, de todo lo que no está al servicio de nada ni de nadie, de las cosas no instrumentalizables. La vida sometida a la exigencia de crecer, de buscar, de ir siempre más allá, en realidad es una vida que no se soporta a sí misma. Por eso necesita moverse. La vida buena es la que asume su holganza. Consiste en habitar y quedarse, no en crecer y querer marcharse, porque ahí solo hay estrés y ansiedad. Es una reflexión filosófica, pero su dimensión es social y política porque implica cambios en la estructura y en cómo está todo montado.