El enigma de Fermat, el secreto del magistrado matemático más famoso de la historia

En este artículo remitido a FARO, el farmacéutico vigués Clemente José García Estévez, gran aficionado a las matemáticas, explica el teorema de Fermat (1601-1665), un magistrado que, al igual que él, era muy aficionado a las matemáticas y pasó a la historia por ello. El último teorema de Fermat, o teorema de Fermat-Wiles, es uno de los teoremas matemáticos más famosos de todos los tiempos. Fue conjeturado por Pierre de Fermat en 1637, pero no fue demostrado hasta 1995 por Andrew Wiles, profesor de Matemáticas de la Universidad de Princeton, ayudado por el matemático Richard Taylor. “Este problema tiene muchos desarrollos, pero yo sólo quiero dejar constancia de que Fermat no se marcó un farol, simplemente ellos no supieron deducirlo”, señala García Estévez, que le dedica este artículo a otro magistrado, su gran amigo José Vicente Alvariño, fallecido el pasado 9 de agosto.

Pierre de Fermat, simpático magistrado, enamorado de los números y puñetero provocador, enunció una conjetura, que más tarde se demostró teorema, en la que afirmaba que a^n + b^n = c^n no se cumpliría para n mayor de 2. Pero si esto no bastaba para liarla, también dejó escrito: "He descubierto una demostración maravillosa de esta afirmación, pero este margen es demasiado angosto para contenerla". Bueno, pues pasaron más de 350 años para que un matemático, Andrew Wiles, consiguiera por unos métodos y análisis sólo accesibles a 5 o 7 matemáticos en todo el mundo, que pueden comprenderlo y certificar dicho teorema.

Muchas vueltas dieron los matemáticos durante esos 350 años para encontrar esa "sencilla y maravillosa demostración", por lo que hoy en día la inmensa mayoría piensa que esa demostración era un farol; en resumidas cuentas, no existió nunca, se trataría de un ardid puñetero, pues puñetas no le faltarían al magistrado, con lo que tendría mareados a todos los matemáticos que la buscasen.

Pues bien, uno piensa que un magistrado, y siendo este de la talla de Pierre de Fermat, puede ser puñetero, que lo era, pero nunca mentiroso. Este magistrado, endiablado matemático, y sólo los diablos son capaces de ver en el infierno, descubrió algo maravilloso. Tal como lo dejó escrito, encontró cuatro maravillosos números: 125-375-625-875. Estos números van a ser los responsables de su famoso teorema.

Fermat se dio cuenta de que los cubos de los números impares divididos por 2 (3/2=1,5, 5/2=2,5, 3,5-4,5-5,5... 98,5-99,5), al elevarlos al cubo (3), siempre aparecían con cuatro terminaciones. Los números mágicos 125-375-625-875: cualquiera de estos números, sumados dos de ellos, no dará un tercero incluido en el grupo; pero sumados tres de ellos, de la forma que se quiera, su terminación aparecerá en uno de los cuatro componentes. En los números pares, con el "descenso infinito", les pasará lo mismo. Para poder observarlo de una forma sencilla, cogeremos cualquier suma de tres números al cubo que nos dé igual a otro cuarto número elevado al cubo, y dividiremos todos sus componentes por "8" (2^3), y obtendremos los maravillosos números de Fermat, que demuestran su, en principio, conjetura y, al final, teorema, y sobre todo la palabra de un "magistrado matemático".

La clave está en el conjunto mágico (0,125; 0,375; 0,625; 0,875) que emerge cuando dividimos los cubos impares entre "8".

Este conjunto tiene dos propiedades cruciales:

1/ La suma de DOS elementos nunca produce un TERCERO.

2/ La suma de TRES elementos siempre produce un CUARTO elemento del conjunto.

ES UNA DEMOSTRACIÓN

1/ ELEMENTAL.- Sólo requiere aritmética básica.

2/ ELEGANTE.- Se basa en un patrón fraccionario simple.

3/ COMPLETA.- Cubre todos los casos posibles.

4/ BREVE.- Cabe en el margen de un libro.

Devolvemos la honra que nunca le faltó a este impresionante, simpático y endiablado matemático.

Dedicado a José Vicente Alvariño, magistrado, fallecido el 9 de agosto de 2025