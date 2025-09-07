Tener un alto nivel educativo podría retrasar el diagnóstico del alzhéimer

Las personas con un alto nivel educativo podrían ser diagnosticadas con alzhéimer más tarde que el resto, según estudio.

Un nuevo trabajo realizado por investigadores de la Facultad de Medicina Chobanian & Avedisian de la Universidad de Boston (Estados Unidos) ha descubierto que las personas con más años de formación educativa perdían la memoria y las capacidades cognitivas más rápidamente tras ser diagnosticadas con enfermedad de Alzheimer (EA), en comparación con aquellas que tenían menos formación.

La reserva cognitiva (RC) es la capacidad del cerebro para mantener la función cognitiva a pesar de los cambios cerebrales relacionados con la edad, los daños o las enfermedades. Refleja la capacidad de una persona para hacer frente a estos cambios utilizando estrategias cognitivas preexistentes o desarrollando mecanismos compensatorios.

La hipótesis de la RC presupone una mayor tolerancia a la patología relacionada con el alzhéimer sin deterioro funcional en personas con un alto nivel educativo, pero un deterioro más rápido tras la aparición de la EA.

Estos hallazgos, publicados en la revista «Journal of Alzheimer’s Disease», proporcionan pruebas que respaldan la teoría RC utilizando datos reales de más de 1.300 adultos mayores diagnosticados con EA en clínicas de memoria de Inglaterra, Alemania y Francia. «Nuestro estudio sugiere que las personas con mayor nivel educativo podrían ser diagnosticadas con alzhéimer más tarde, posiblemente porque sus cerebros ocultan los síntomas durante más tiempo, pero luego su deterioro es más rápido», apunta la autora principal del estudio, Jinying Chen.

«Los médicos y las familias deben estar especialmente atentos a los cambios tempranos y sutiles en la memoria, el habla, el pensamiento, el juicio y el estado de ánimo en adultos con un nivel educativo alto, para que el tratamiento y el apoyo puedan comenzar lo antes posible, explica Chen.

Sus hallazgos sugieren que las pruebas cognitivas comunes pueden pasar por alto los primeros signos de alzhéimer en personas con un alto nivel educativo. Los investigadores creen que, en el futuro, las pruebas digitales autoadministradas, especialmente aquellas que utilizan dispositivos móviles o wearables con puntuación automatizada, podrían ofrecer una forma rápida y asequible de detectar cambios tempranos en el pensamiento y la memoria.

«Esperamos que nuestros hallazgos conduzcan a mejores formas de detectar el alzhéimer en una fase temprana, especialmente en personas que pueden no mostrar síntomas evidentes al principio. Una detección más temprana significa que las familias pueden planificar antes y los médicos pueden iniciar tratamientos que pueden ayudar a ralentizar la enfermedad», finaliza Chen.