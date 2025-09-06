Toni Solano, catedrático de lengua y literatura: «En los últimos años se ha extendido una visión apocalíptica de la escuela que no es cierta»

Hay algo en común entre un aula y una jaula, además de que suenan parecido? A simple vista, podría no parecerlo. Aun así, la rutina de horarios, los pupitres alineados y el timbre que organiza cada momento pueden generar la impresión de un espacio rígido, poco flexible. No es raro que algunos adolescentes lo vivan como una obligación que a veces cuesta conectar con sus intereses.

Pero quedarse solo con esa imagen sería perder de vista lo esencial. El aula también es un espacio de oportunidades: allí se descubren intereses, se fortalecen amistades y se aprenden formas de convivir que van más allá de los contenidos. Para muchos chicos y chicas, además, es un refugio seguro: un entorno estable con adultos que acompañan y normas que protegen, capaz de ofrecer calor y horizonte cuando fuera asoman dificultades. La educación —con sus límites y sus aciertos— sigue siendo un pilar para crecer como personas y como sociedad.

De esa dualidad —aula o jaula— habla Toni Solano, catedrático de Lengua y Literatura, tutor del INTEF y director de un instituto público catalogado de especial dificultad. Con una larga trayectoria como formador del profesorado, profesor universitario y autor de artículos especializados, Solano ha participado en proyectos innovadores vinculados a la lectura y a las tecnologías educativas. En 2023 publicó el ensayo 'Aula o jaula: la escuela en tiempos convulsos', donde reflexiona sobre los retos y posibilidades de un sistema que busca la inclusión y la calidad sin contar siempre con los recursos necesarios.

En su ponencia en la IX edición del Foro de Educación compartirá su mirada práctica y crítica, pero también esperanzadora: desmonta tópicos sobre la supuesta «decadencia» de la educación, analiza los desafíos cotidianos de docentes y alumnado y defiende con firmeza una idea que atraviesa todo su trabajo: en la escuela no sobra nadie.

- Su ensayo ofrece una visión panorámica del sistema educativo. ¿Su ponencia sigue esa línea?

El ensayo divulga cómo funciona el sistema,sobre todo en secundaria y en la escuela pública, con sus aciertos, problemas y límites. En la ponencia quiero explicar por qué, a veces, la escuela se percibe como una «cárcel»: qué elementos la vuelven rígida y poco flexible; desmontar esa visión apocalíptica y señalar qué mejorar para que responda mejor a lo que la sociedad le pide. También recordar que muchas veces se espera que la escuela solucione los problemas del mundo: desigualdades, violencia, falta de civismo… Y eso no es realista. Tenemos seis horas de clase al día y unos condicionantes muy claros, tanto legales como organizativos. Lo que sí podemos hacer es mejorar metodologías, abrir espacios y tratar de responder mejor a la diversidad. Pero hay cuestiones de fondo que van mucho más allá de la escuela.

-Habla de la escuela como «aula o jaula». ¿Qué significa esa metáfora en el contexto actual de la educación?

La jaula representa la rigidez del sistema: horarios carcelarios, currículos troceados en asignaturas, métodos anticuados basados en deberes y correcciones que aburren tanto a quienes ya saben como a quienes no logran seguir el ritmo. El alumnado se siente atrapado, sin voz ni motivación. Pero la escuela también puede ser refugio: hay alumnado que encuentra dentro protección y un marco seguro frente a contextos familiares o sociales muy duros.

-¿Por qué algunos estudiantes perciben la escuela como una «jaula»?

Porque conviven rutinas poco motivadoras con una organización muy cuadriculada: mucha hora sentados copiando, pasillos abarrotados, cambios marcados por el timbre… Si el que ya sabe repite tareas y al que le cuesta se le mandan deberes que no puede hacer, ambos desconectan. El primero se aburre; el segundo se frustra y se queda atrás.

-¿Son las aulas realmente tan complicadas y «terroríficas» como algunos las pintan?

No, lo que ocurre es que desde hace dos o tres años hay una visión apocalíptica del colegio que no se corresponde con la realidad. La escolarización se ha generalizado, cada vez titula más alumnado en ESO y Bachillerato y eso trae más diversidad: hace las aulas más complejas, pero también más justas.

-Desde su experiencia como director de un centro catalogado de especial dificultad, ¿cuáles son los mayores retos cotidianos que enfrentan docentes y alumnado?

El principal reto es trabajar con grupos muy heterogéneos, con alumnado que arrastra dificultades de aprendizaje, trastornos o contextos familiares muy duros. Los recursos son insuficientes: un profesor de apoyo dos horas a la semana no basta para atender a quien lo necesita. Eso genera sobrecarga en los docentes y frustración en los estudiantes. Además, los centros suelen estar masificados, diseñados para 600 alumnos y albergando a 800 o más. Todo esto complica el día a día.

-Se suele escuchar que «la educación de antes era mejor». ¿Comparte esa percepción o cree que es más bien un mito?

Es un mito. Antes solo accedían unos pocos al Bachillerato o a la universidad; hoy seis de cada diez pueden hacerlo. La diversidad actual es un signo de avance social, no de retroceso. Lo que sí es cierto es que esa diversidad exige nuevos métodos y más recursos, y ahí es donde no siempre se está respondiendo bien.

-¿Cree que los docentes cuentan con la formación y los recursos necesarios para afrontar la complejidad de las aulas actuales?

Formación hay, pero no siempre se traduce en práctica. Muchos docentes siguen resistiéndose a adaptar sus métodos. Dar clase a los buenos lo puede hacer cualquiera; donde se demuestra un buen docente es con los casos más difíciles. Y sobre todo faltan recursos: personal de apoyo, espacios para medidas educativas en lugar de sancionadoras, materiales adecuados. Los profesores se queman no porque no sean profesionales, sino porque están desbordados.

-Reducir las ratios de alumnos por clase es una de sus propuestas centrales. ¿Qué impacto tendría esa medida en la convivencia y en los aprendizajes?

Sería fundamental. Una clase de 30 alumnos con 4 o 5 con necesidades específicas es inmanejable. Con menos alumnado por aula, la atención sería más personalizada, habría menos conflictos y los aprendizajes serían más sólidos.

-¿Qué otras medidas cree que son fundamentales para transformar el sistema educativo y responder mejor a la diversidad del alumnado?

Más recursos humanos y materiales, espacios mejor pensados y currículos más flexibles. En lo metodológico, abandonar prácticas ineficaces como la repetición de curso tal cual está planteada y apostar por un aprendizaje competencial real. Y, sobre todo, mantener la convicción de que nadie sobra en la escuela.

-¿Qué papel juegan las familias y la comunidad en esa transformación?

Son fundamentales. Me preocupa el discurso tecnocrático que quiere apartar a las familias de los institutos. La escuela no solo transmite contenidos, también educa en valores, convivencia, salud y respeto a la diversidad. Eso requiere una alianza clara con las familias. Además, cada vez hay familias más conscientes de sus derechos y que reclaman adaptaciones cuando sus hijos lo necesitan. Si no hay transparencia y comunicación, el trabajo del aula se deshace en casa.

-¿Cómo imaginas una enseñanza mejor?

Espacios amplios y bien diseñados, con ratios más bajas, con currículos flexibles y personalizados. Un modelo en el que un alumno pueda avanzar en matemáticas aunque tenga dificultades en lengua, sin repetir curso entero. La inteligencia artificial podría ayudar a gestionar itinerarios realmente adaptados. Y, por supuesto, una escuela donde se valore tanto lo académico como otras competencias y talentos.

-Después de tantos años de docencia y gestión, ¿qué le da motivos para mantener la esperanza en el sistema educativo?

El alumnado. A pesar de todo, cuando terminan la ESO o Bachillerato agradecen la experiencia, se emocionan en las graduaciones y reconocen el esfuerzo de los docentes. La escuela sigue siendo para muchos un refugio y un espacio de ilusión. Y, a pesar de las carencias, la mayoría del profesorado no cambiaría su trabajo por otro. Esa mezcla de gratitud, ilusión y compromiso es lo que me hace seguir creyendo que merece la pena.