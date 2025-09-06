Santiago lidera o gasto en cultura entre as cidades galegas
Manu López
O gasto en cultura en Santiago é o máis alto das sete cidades galegas, tanto en termos per cápita como en proporción sobre o total. Así o revela o estudo O gasto en cultura na Administración local en Galicia elaborado polo Observatorio do Consello da Cultura Galega (OCG) coa colaboración metodolóxica e técnica do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (Idega), que a institución deu a coñecer na xornada de onte.
Os resultados deste informe indican que en Compostela o investimento foi de 141,23 euros por habitante, o que representa o 11,9% do total liquidado polo Concello. En segundo lugar sitúase A Coruña, onde a cifra é de 121,50 euros, equivalentes ao 11,1%. Séguenlle Pontevedra (69,35 euros), Ferrol (64,75 euros) e Lugo (62,10 euros), con porcentaxes de gasto en cultura do 7,3%, 6,0% e 5,6%, respectivamente. En Vigo destínanse 48,60€, un 5,2%, mentres que en Ourense a cantidade é de 29,43 euros, o que supón un 2,7%.
