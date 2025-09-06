Samuel Merino recitará en Madrid en la final de LdeLírica

El poeta Samuel Merino, @pompa_e_boato, representará a Galicia en la final del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, un certamen organizado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría Laboratorio de Creación.

Merino (autor de obras como «Manuel de camuflaxe») ha sido el ganador de la zona gallega y asturiana en la semifinal que se celebró ayer en Compostela.

Será el 4 de octubre cuando viaje a Madrid. En esa jornada se celebrará la final en el Museo Thyssen. El ganador del premio recitará, dentro del ciclo #LdeLírica, en el Museo Thyssen-Bornemisza, junto al gran poeta surcoreano, Ko Un, y será publicado por la editorial Huerga&Fierro.