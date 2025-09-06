Quién es quién en el álbum familiar de «Romería»

El ferrolano Alberto Gracia es uno de los cineastas cumbre del Novo Cinema Galego. Con «O quinto evanxeo de Gaspar Hausen», una película experimental, ganó el premio Fipresci en Rotterdam en 2013. En ella, curiosamente, actuaban, entre otros, Oliver Laxe y él mismo. Tras años de lucha Gracia logró sacar adelante otros dos largometrajes. El último, «La parra», que también consiguió premio en la Seminci el pasado año.

En este 2025 el realizador interpretó por primera vez a un personaje fuera de su filmografía. Da vida a Iago Piñeiro, uno de los tíos de la protagonista de «Romería», de Carla Simón, una de las tres películas españolas candidatas a representar a España en los Óscar. El filme llegó ayer viernes día 5 a las salas de cine. Gracia explica que fue la productora del filme, María Zamora, la que le habló de presentarse al casting ya que pensaba que podía encajar en uno de los personajes.

El director, actor

Gracia aceptó y se hizo con el papel de un hombre derrotado en vida, de un superviviente del caballo y de una generación de amigos de la que solo él queda con vida. Contaba el realizador a FARO antes del estreno en Vigo del filme que trabajar con Simón fue un honor ya que él se confiesa un «enamorado» de la cinematografía de la directora de «Verano 1993» y «Alcarràs». Defiende a ultranza «Romería» por ser la «película más imaginativa» de Simón hasta el momento.

Alberto Gracia es uno de los actores del elenco gallego de «Romería» que da vida a la familia Piñeiro. Otra persona ajena a la interpretación que se coló en los títulos de crédito ha sido Marina Troncoso. Esta jubilada viguesa –dueña de las tiendas de decoración La guía de Muebles en la zona de Carral y Zamora en Vigo y empleada en las tiendas de Adolfo Domínguez en la urbe olívica– borda con matrícula de honor el papel de Rosalía de la Cruz, abuela de Marina, la protagonista.

Prohibido tocar a las nietas

Relata Troncoso que el acierto en la preparación de la película fue ensayar como si fueran una familia real, llegando a improvisar sin guion. «Era todo muy natural. Creamos un vínculo como si fuéramos una familia de verdad. Yo tengo en el whatsapp el grupo de la familia Piñeiro. Nos felicitamos y decimos cosas en él», explica.

Los abuelos en la película "Romería": el redondelano José Ángel Egido y la viguesa Marina Troncoso / Mario Llorca

[Alerta spoiler] Troncoso interpreta a una abuela fría, algo que le costó la vida llevar a cabo ya que Carla Simón le pedía que no tocara a las ‘nietas’ de ficción, que no las acariciase, y que estuviera con cara de mala leche.

Recuerda que la primera escena en la que aparece hubo que repetirla bastantes veces. «Se me iba la mano para acariciar a la niña pequeñita. Es que las niñas eran monísimas, yo me las comería...», comenta.

Un veterano como abuelo

El marido del personaje de Rosalía de la Cruz es en la película Alfonso Piñeiro que interpreta José Ángel Egido, el redondelano que ganó un Goya por su papel en «Los lunes al sol». En «Romería» interpreta a un patriarca de clase alta que recuerda a los abuelos o padres trasnochados que buscan ‘comprar’ voluntades con dinero.

La directora Carla Simón, en el Hotel Cidade de Vigo la semana pasada. / Salvador Sas

Al preguntarle por la frialdad de su personaje, Egido discrepa: «Yo no creo que sea frío, para nada. Es afectuoso con sus nietos, un personaje que se corresponde con una época (padre de veinteañeros en los 80 y abuelo en los 2000) y las épocas no se deben juzgar. Cada época tiene su forma de hablar, sus comportamientos.».

Comenta Egido que lo que más le gustó del rodaje fue la forma de trabajar de la directora, un modo muy personal y diferente que aúna flexibilidad y firmeza. «Hay algo poco común, que es crear una atmósfera en los ensayos que propicia las relaciones y vínculos entre unos personajes y otros. Eso lo hace con mucho amor y es muy valioso. Te hace el trabajo más fácil», señala el actor gallego.

En lo que coinciden Troncoso y Egido es que Carla Simón no busca que el elenco pronuncie el guion de forma férrea.

El árbol genealógico de la familia Piñeiro / R. V.

En recuerdo de Kin Puig

En «Romería» los patriarcas de la familia Piñeiro tienen cuatro hijos: Lois, Olalla, Virxinia, Iago y Alfonso. Este último (interpretado por Mitch) se correspondería con el padre de Carla Simón que realmente en vida se llama Kin Puig, un joven que participaba en competiciones de vela en los 80 incluso con travesías al extranjero.

Señalaba Carla Simón en una entrevista con FARO -empresa periodística que es nombrada en el filme por el personaje de Egido quien quiere que le publiquen una información- que «mi abuelo paterno en realidad era catalán y mis padres se conocieron en Barcelona. Pero después se vinieron a Vigo. Yo creo que no fue algo casual porque en Vigo pasaban muchas cosas en los años 80 de la Movida».

Es necesario un cine de este tipo para que no volvamos a perder a una generación Miryam Gallego — Actriz en "Romería", tía de la protagonista

Una de las tías de la protagonista en el filme es Olalla, dueña de una boutique de moda, a quien da vida Miryam Gallego. La actriz ve «necesario en este momento» hablar de la droga y el sida. «Siento que en Madrid está volviendo la heroína y creo que es necesario un cine de este tipo para que no volvamos a perder a una generación. Pido a la clase política que no mire para otro lado, que no vuelvan a dejar entrar tanta droga».

Por su parte la ourensana Sara Casasnovas (la tía Virxinia en la película, la que representa la luz, la apertura, la alegría) señalaba que «fue un tema muy silenciado. Esta película es una forma de dignificar» a esa generación.

Por último la bailarina y actriz porriñesa Janet Novás es Xulia, una prima del padre de la protagonista. «Me recordaba a una generación que conocí de pequeña, de vecinas mayores. Yo sabía lo que estaba pasando pero era al mismo tiempo todo muy borroso. Me conmovió mucho darle vida a este personaje, inspirado en la escritora Xulia Alonso («Futuro imperfecto»). El filme trae una memoria escondida», concluye.