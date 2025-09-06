La fase total del eclipse lunar no será visible en Vigo

Casi 7.000 millones de personas, aproximadamente el 85% de la población mundial, podrán ver mañana, domingo, al menos una parte del eclipse lunar total, también conocido como «Luna de sangre». Será visible desde Europa, África, Asia y Oceanía. En España. Según ha informado el Real Observatorio Astronómico de Madrid, la totalidad durará hasta las 20.52, hora peninsular, por lo que será visible en toda España salvo en Canarias y en las zonas más al oeste de Galicia, lo que incluye Vigo y las Rías Baixas.

La fase total de este eclipse terminará sobre las 20.52 horas, mientras que la Luna saldrá en Vigo cuatro minutos después, en torno a las 20.56 horas, por lo que nuestro satélite ya habrá empezado a salir de la umbra. Desde Vigo sí se podrá ver la fase parcial durante una hora, aproximadamente de 20.56 a 21.56, y la penumbral hasta alrededor de las 22.55 horas.

Se espera que este sea uno de los eventos celestes más fotogénicos de este año. A medida que la sombra de la Tierra cubra la Luna se podrá ver la llamada Luna de sangre: ésta brillará en profundos tonos rojos y naranjas, una imagen llamativa causada por la luz solar filtrándose a través de la atmósfera terrestre.

Sin embargo, en la zona occidental de Galicia, donde se concentra la mayoría de la población, este espectáculo se verá algo eclipsado –valga la redundancia– por lo tardío del ocaso, que será a las 20.58 en Vigo –la luz solar seguirá presente unos 45 minutos más–, y puede que también por las nubes e incluso por la lluvia, posible en esas horas dominicales en todo el occidente gallego, según el pronóstico que ofrecía ayer por la tarde MeteoGalicia.

La salida de la Luna en Vigo, mañana, está calculada en torno a 98° de acimut, es decir, un poco al sur del este exacto. Si se mira al este al atardecer, se debe buscar ligeramente hacia la derecha (hacia el sureste). Como la Luna saldrá muy baja respecto al horizonte, es importante que no haya montes, edificios o arbolado en esa dirección para poder verla justo al salir.

Un eclipse solo puede producirse con luna llena, es decir, cuando la cara iluminada de la Luna está opuesta al Sol en el cielo. Cuando hay luna llena, la luz del sol ilumina completamente la cara de la Luna que está frente a la Tierra. Durante un eclipse lunar, la luz del Sol se bloquea parcial o totalmente debido a la sombra de la Tierra, lo que resulta en un oscurecimiento parcial o total de su satélite.

Existen diferentes tipos de eclipses lunares: penumbrales, parciales y totales, y el de mañana será total.