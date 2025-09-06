Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El error que cometen miles de conductores y que puede costarte hasta 200 euros: «Se considera un infracción grave»

Aunque el coche siga siendo la opción más común para transportarse, muchos usuarios desconocen estas infracciones comunes

Muchos conductores desconocen que hacer esto puede implicar una sanción.

Pablo Varela

Ahora que muchos empiezan sus vacaciones, las carreteras se llenan de coches cargados de maletas y conductores que desconocen alguna que otra prohibición.

Tirar objetos por la ventanilla, conducir sin cinturón o mirar el móvil mientras se conduce son comportamientos sobre los que cada vez somos más conscientes y evitamos. Sin embargo, conducir con chanclas o sin camiseta son comportamientos que muchas personas hacen sin pensar y que pueden conllevar una sanción.

Los abogados especialistas en tráfico, Legalcar Abogados, advierten desde su cuenta de TikTok de este error que cometen miles de conductores sin saberlo y que puede costarles hasta 200 euros de multa.

La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche trasero del coche tras la nueva ley: casi 500 euros

La falta de espacio no es excusa

En el vídeo, la abogada de Legalcar explica que la Dirección General de Tráfico (DGT) puede multarnos con hasta 200 euros «por usar los asientos traseros del coche como maletero».

En el vídeo, la firma explica que, si no contamos con espacio suficiente en el maletero, «podremos llevar la carga de forma segura en cofres para el techo, en remolques o en porta bicicletas».

En ningún caso podremos utilizar los asientos traseros, ya que la carga suelta podría provocar el «efecto elefante». Este efecto, como expone el vídeo, hace que un objeto suelto podría golpear a cualquier ocupante con «40 veces su peso si el coche circula a 50 km/h».

Dada la peligrosidad de esta práctica tan habitual durante mudanzas o con el equipaje para nuestras vacaciones, los abogados advierten: «esta conducta se considera una infracción grave» y será sancionada por la autoridad.

Así que, si no queremos tener un gasto inesperado en nuestras vacaciones, lo mejor es cargar las maletas en los sitios recomendados por la DGT.

