Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»

La muerte de Giorgio Armani devuelve a la memoria episodios que muestran hasta qué punto la moda global es también una historia de encuentros fortuitos. En una entrevista que la directora de Elle España, Benedetta Poletti, le realizó en 2006, el diseñador italiano recordó con humor su primer contacto con el fundador de Inditex, Amancio Ortega. El relato, más que una anécdota, sintetiza la manera en la que dos gigantes, ahora, se cruzaron en un momento en el que la compañía gallega apenas comenzaba a despertar la atención internacional y la italiana era un transatlántico de la moda.

Preguntado por el fenómeno Zara, Armani respondió con un gesto de complicidad que ahora cobra valor de testamento: «Zara es un gran invento. Voy a contar una anécdota divertida. Hace unos cuantos años se me acercó un señor: ‘Signor Armani, yo quería conocerle’. ‘Hombre, claro, pero ¿usted quién es?’, le pregunté yo. ‘Pues yo soy Zara’. En aquel entonces, hace unos 15 o 20 años (la entrevista se realizó en 2006), no sabía todavía bien qué era eso de Zara, y quien me lo preguntaba era su dueño, Amancio Ortega». La escena, aparentemente trivial, refleja el contraste entre la discreción del empresario gallego y la notoriedad de un creador que ya era sinónimo de lujo.

La conversación con Elle avanzó hacia un terreno menos anecdótico y más revelador. Poletti le preguntó si Ortega era uno de sus mejores clientes. Armani no dudó: «Él me dijo: ‘Tengo que darle las gracias porque usted es una fuente de inspiración increíble para mi trabajo: ¡compro todas sus prendas!’. Y, sin más, se fue (se ríe)». A continuación, reconoció que «bromas aparte, es excepcional su capacidad, la manera en la que ha organizado su empresa. Y tengo que confesar que yo también voy a ver su tienda de vez en cuando en Milán. Darme cuenta de lo que pasa a mi alrededor es parte también de mi trabajo. Me asombra ver lo que hace. Y además ahora ha mejorado mucho la calidad».

En aquel diálogo, Armani dejó entrever su respeto por la capacidad de Ortega para transformar la industria sin renunciar a su propio terreno creativo. Más allá de la anécdota, reconoció que el creador de Zara había dado un paso inédito: llevar al gran público tendencias que hasta entonces eran patrimonio exclusivo de las pasarelas. «Me asombra ver lo que hace», insistía, a la vez que subrayaba que incluso él, con décadas de prestigio acumulado, acudía a observar las tiendas de Zara en Milán como un ejercicio de aprendizaje. Ese reconocimiento implícito resume la forma en la que dos mundos distintos se observaban, no tanto desde la competencia directa, sino desde la curiosidad y la admiración.

La cuestión sobre si Zara representaba un peligro para las firmas de alta gama recibió una respuesta matizada: «Lo es para quienes hacen un producto de media calidad y de precio muy interesante. Pero, además, él ha sabido dar un énfasis fashion, porque copia las cosas más trendy. Sin embargo, no compite en un segmento como el mío. Quizá la atmósfera que envuelve mis tiendas y mis creaciones tienen otro sabor, pero él no deja de ser un fenómeno considerable».

Este no es el único vínculo entre ambas casas. En el libro «Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara», la periodista Covadonga O’Shea recoge la confesión de José María Castellano, entonces número dos de la multinacional textil: «Armani tuvo la compañía en venta y, en efecto, se la ofreció a Inditex. Tuvimos varias conversaciones, pero al final la negociación no se produjo porque vendían únicamente la empresa, no la marca, y el producto sin la marca no tiene sentido». Aquella tentativa frustrada añade una capa más a la relación entre dos universos que, aunque distintos, se reconocieron mutuamente.