Este pueblo gallego busca vecinos: casas por menos de 30.000 euros y oportunidades para abrir tu negocio

El municipio lucense de Folgoso do Courel busca vecinos. Este pueblo enclavado en el Geoparque Mundial de la Unesco de las Montañas do Courel se publicita para repoblar sus casas y mantener viva una localidad que tiene mucho que ofrecer.

La despoblación en gran parte del país es uno de los retos demográficos más acuciantes. Más allá de la pérdida de tradiciones y cultura que sufre una comunidad que se vacía, como hemos podido ver con los incendios, las consecuencias del abandono del rural pueden ser todavía mayores de lo esperado.

Este territorio, adscrito a la Red Natura 2000, se promociona en la web Holapueblo con una gran oferta de viviendas a bajo coste y oportunidades laborales en distintos sectores.

Casas desde 26.000 euros y oportunidad de emprender

Este pueblo, declarado de Interés Turístico, está formado por nueve parroquias divididas a su vez en más de 40 aldeas. Como otros sitios de la España vaciada, uno de sus principales atractivos es el bajo coste de la vivienda. Por ejemplo, en el portal Idealista podremos encontrar una casa de 150 metros cuadrados por solo 26.000 euros.

Aunque el trabajo asalariado es escaso, la zona ofrece oportunidades para quienes quieran emprender en ganadería, agricultura, apicultura o en turismo rural, uno de los sectores más al alza de los últimos años. En muchos casos no necesitarás empezar de cero, ya que hay muchos vecinos en edad de jubilarse que buscan un relevo para su negocio.

Además, contarás con apoyo institucional. El concello de Folgoso do Courel ofrece terrenos privados para las iniciativas agrarias, así como espacios de coworking. También te ayudarán a la hora de conseguir ayudas de la Xunta de Galicia y la Diputación de Lugo para lanzar tu negocio.

Además del sector agrario, la localidad cuenta con una cantera de pizarra en la que se necesita personal para puestos en los que no hace falta experiencia. La hostelería también es una buena apuesta, ya que la naturaleza que rodea al pueblo atrae a senderistas y visitantes que buscan desconectar.

La zona cuenta con rutas de senderismo y es una opción perfecta para desconectar del mundo urbano. / CFdC

Si por algo destaca Folgoso do Courel es por su ubicación. Aquí cada estación es un espectáculo, desde los montes nevados en invierno, la viveza de la flora en primavera, su verano Atlántico o los colores anaranjados que lo tiñen todo en otoño; en este lugar uno puede disfrutar de uno de los mejores paisajes de Galicia.