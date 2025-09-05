La Policía indonesia cree que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado cuatro veces

Un hospital de Lombok llevó a cabo en la jornada de ayer la autopsia de la gallega Matilde Muñoz, supuestamente asesinada en la turística isla indonesia hace dos meses, mientras la Policía local limita el caso a dos sospechosos, a la espera de conocerse los resultados del examen forense. La autopsia de Muñoz, que cumplía 73 años este mes, se realizó en la mañana de ayer durante unas dos horas en el hospital policial de Mataram (Lombok), sin que se sepan de momento los resultados, que se prevé que estén listos «como mucho en dos semanas».

En un comunicado divulgado por la Policía de Lombok Occidental, encargada del caso, se identifica a los sospechosos con las siglas S.U., de 33 años, y H.R. -alias G-, de 29, y se indica que fueron detenidos el 30 de agosto por un equipo conjunto de la comisaría de Lombok Occidental y de Batulayar (Senggigi), añadiendo que fue H.R. quien, al ser detenido en su casa de Senggigi, «confesó haber matado a MMMC (María Matilde Muñoz Cazorla) con la ayuda de S.U. y haber robado las pertenencias de la víctima». En concreto, la investigación policial ha especificado que le robaron 3 millones de rupias (unos 182 dólares), el equivalente al salario medio mensual en el país en desarrollo.

Asimismo, en el comunicado que fue emitido ayer por las autoridades indonesias, se especifica que el cadáver de Muñoz fue trasladado de sitio cuatro veces hasta que se encontró el pasado sábado en una playa de Senggigi (Lombok Occidental). Primero, desde su bungaló del hotel al cuarto del generador del establecimiento, donde permaneció cuatro días, para ser llevado después a una parte trasera del hotel, sin especificarse cuánto tiempo; a continuación, en agosto, se movió a una parcela vacía fuera del hotel; y finalmente, el 24 de agosto, «los restos de la víctima fueron trasladados a la playa y enterrados allí».

La Policía indonesia cree que tardará unos dos meses en cerrar la investigación del presunto asesinato de la turista gallega, cuya desaparición fue alertada por sus seres queridos el pasado mes de julio. Amirudin, portavoz de la comisaría de Lombok Occidental, encargada del caso, dijo a EFE que prevé que la investigación agote el periodo máximo de 60 días del que dispone -desde que se detuvieron a los dos sospechosos de su asesinato el pasado sábado- para presentar un informe del caso a la Fiscalía.

El policía remarcó la importancia de conocer ahora los resultados de la autopsia, «porque ayudan a la investigación, es una prueba más», aseveró. Paralelamente, otra fuente cercana a la investigación, que pidió guardar el anonimato, afirmó a EFE que la demora en la investigación podría deberse principalmente a motivos administrativos.