A poesía intimista e contestataria volta ao Festival do Condado
Arranca hoxe e contará con Daniel Salgado, O Leo, Silvia Penas ou Samuel Delgado
O Festival de Poesía do Condado, o máis antigo de Galicia dedicado aos versos, regresa a Salvaterra do Miño hoxe e mañá cargado cun bo programa de recitais poéticos e outro de concertos. Será na súa edición número 37.
Os versos ao aire comezarán hoxe co recital poético do grupo de poesía de Ponteareas «Versos de Area»; mais a xornada forte será mañá sábado coas voces de autores como Samuel Merino, Paco Barreiro, Aurora Abelairas, Silvia Penas, O Leo i Arremecághona, Daniel Salgado ou Neves Rodríguez.
No musical, teremos a Dakidarría, Hugo Guezeta, Cuarteto Caramuxo, Omiri ou Xosé Lois Romero e Aliboria o sábado.
Tamén ese día á tarde atoparemos no palco á viguesa Silvia Penas quen publicou este ano «A pel do exilio» (Espiral Maior), tras gañar o Premio de Poesía Concello de Carral.
Para a poeta, que participou nesta festa da palabra hai trece anos por primeira vez, «é un encontro fermoso por encontrarte con xente querida e admirada. É un evento de poesía de obrigada asistencia». Porén sinala que «o cartel musical sempre é moi bo e sobrepasa un pouco en termos de espazo á poesía». Para ela, o ideal sería que houbera máis equilibrio.
Con esa luva depositada nas mans da organización para que o estude ou non, falamos da súa última obra. Preguntada polo resorte que lle impulsou a escribir o libro, sinala un artigo «que falaba de como as fronteiras habituais cambiaban para converterse en fronteira a nosa pel. A partir de aí, lin varios libros que trataban o tema de diversas maneiras».
Acabou por conectar o asunto consigo mesma: «Eu sempre fun unha persoa co sentimento a flor de pel e este libro vai do que acontece entre a nosa pel e o mundo».
Trala reflexión, plantexámoslle se pode haber poesía sen ferida. «Pódese –responde– crear poesía en case todas as circunstancias pero a linguaxe poética é a que nos leva a outro lugar fóra da linguaxe común. Para iso, temos que ter algo fóra do seu sitio. Iso non implica que sexa unha ferida. Non ten por que ser algo que doa».
A identidade tamén é un tema sobre o que reflexiona. «Toda escrita da poesía ten que ver coa construción da identidade, ese construír o que somos a través da palabra e da voz. Hoxe estamos exiliadas da pel, do tacto, da vivencia, de estarmos coas demais. Iso tamén ten que ver con procurar o tacto e o colectivo», reflexiona a escritora galega.
A esta autora, vértese un agradecemento no último libro doutro dos poetas que participa no Festival do Condado: Samuel Merino.
A cuestión da identidade sexual:
El será un dos primeiros en declamar na mañá do sábado. Será a primeira vez que recite versos do seu último libro, «Manual de camuflaxe» (Xerais), Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey deste ano, do Concello de Fornelos de Montes.
En «Manuel de camuflaxe» acompañamos a unha persoa protagonista dende a súa infancia á madurez. Nese tránsito, vive e loita por ser como quere ser a pesar da violencia psicolóxica ou física dunha sociedade que agrede a aqueles individuos que saen fóra do normativo.
«Fago unha reflexión sobre o que é hoxe en día ser unha mesma. Hai unha contradición nas mensaxes que nos fan chegar dende a sociedade. Ínstannos dun xeito xeralizado a ser nós mesmas, ter unha identidade definida; pero cando somos e nos diferenciamos do resto aí xa non cae ben ser nós mesmas. Entón é como se che dixeran que sexas ti sempre e cando non vaias contra o que se agarda de ti», reflexiona o escritor de Mos.
«Como persoa homosexual, atoparme no mundo custoume», engade. Samuel Merino responde que «levamos os nomes que nos poñen sen que nós queiramos» e que ao final levan á persoa a «descubrirse a través das denominacións e as palabras que outros te verten enriba».
E aí está presente a violencia, non só contra a nena ou neno do libro que aparece no inicio–non aclara o xénero nas páxinas– senón tamén contra un cervo ferido que nos acompaña nas tres partes do poemario.
«A animalidade leveina ao poemario para dar sensación de ser perseguido na esfera social. De aí, a imaxe do cervo que arrastra a pata cortada polo cepo», indica.
Confesa que a meta dos seus libros é explicar teimas da súa vida: «Neste caso é o feito de atopar un lugar no mundo, na vida dos demais e como se conforma a nosa identidade».
Merino acode hoxe a El Corte Inglés de Santiago á semifinal do Premio de Poesía Viva Lde Lírica con poetas galegos e asturianos. Entre eles, Anxa Corbacho de Vigo, Bibiana Caamaño de A Coruña e Sophia Rodal de Santiago. A persoa gañadora competirá con outras finalistas en Madrid.
A avogada viguesa que soña con levar ao Thyssen os seus versos
A poesía pode ser un terremoto visceral que dá mediavolta a unha vida. Sábeo ben a letrada viguesa Anxa Corbacho. Traballou de avogada durante unha década e que virou cara a escrita nos últimos anos.
Ela é unha das seis autoras galegas e asturianas que compite polo Premio Nacional de Poesía Viva Lde Lírica do Ámbito Cultural de El Corte Inglés e La Piscifactoría Laboratorio de Creación. Esta última está dirixida polo poeta Gonzalo Escarpa.
Anxa explicaba onte que sempre lle gustou moito escribir pero víao como algo «persoal». «Por cousas da vida, planteeime que me enchía realmente e como quería ver o meu futuro. Replanteeime a vida e deixei a avogacía para estar cos meus fillos e escribir», sinala unha creadora que verte a súa obra no Instagram. Agora soña coa final do Lírica no Museo Thyssen de Madrid en outubro.
