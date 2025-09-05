Pesar generalizado entre los diseñadores

Giorgio Armani ha sido un referente, un icono, incluso un mito para diseñadores de moda que atesoran décadas de experiencia u otros que han comenzado en este mundo hace poco. Creadores destacados de Italia así como de España y Galicia lamentaban su fallecimiento, hasta el extremo de sentirse dolidos, al tiempo que prometían que continuarán su «legado» a través de una forma de entender la sastrería.

Valentino garavani.

«Nunca fue un rival, sólo podemos inclinarnos ante su inmenso talento. Lloramos la pérdida de alguien a quien siempre hemos considerado un amigo, nunca un rival. Lo conocemos desde hace más de 50 años, desde ‘Mare moda a Capri’, donde desfilábamos juntos, como en tantos otros momentos de moda que compartimos. No podemos sino inclinarnos ante su inmenso talento ante los cambios que ha aportado a nuestro trabajo y, sobre todo, ante su constante fidelidad a un único estilo, el suyo», ha asegurado Valentino

Leonardo Ferragamo.

El presidente de la firma italiana Salvatore Ferragamo señalaba ayer: « El gran ejemplo y los valores de un hombre excepcional que influyó profundamente en la historia de la moda italiana, así como su gran visión y energía emprendedora, siguen vivos hoy y siempre lo estarán».

Ermenegildo zegna.

Por su parte, el empresario y consejero delegado del grupo homónimo indicaba a los medios y público tras conocer la triste noticia que agradecía una vez más «al maestro Giorgio Armani por inspirarnos, por regalarnos su inconfundible interpretación de la belleza y por difundir la cultura del ‘Made in Italy’ por todo el mundo».

Dnatella versace.

Versace lamentó la pérdida de «un gigante» que «ha hecho historia» y que «será recordado para siempre», mensaje que acompañó con una foto en blanco y negro de Armani en su cuenta de X.

Roberto verino.

Desde Galicia, FARO contactó con algunos diseñadores para conocer cómo afrontaron la pérdida. RobertoVerino aseguraba que «fue un auténtico visionario. Siempre lo he admirado. Fue para mí un maestro Su legado va a continuar. Ha sido capaz de conseguir que lo funcional sea bello. Hemos perdido una gran figura. Supo darle una dimensión más industrial al traje masculino ajustado a la mujer» tras interpretar a Yves Saint Laurent llevando la sastrería masculina a las mujeres. Verino confesaba estar tremendamente «apenado» por la pérdida.

José Matteos.

Con congoja también recibía la noticia enla tarde de ayer José Matteos. El diseñador coruñés indicaba que «como todos los grandes es un referente. Todas sus colecciones son los que otras marcas toman como inspiración. Fue un diseñador icónico. Es una pérdida muy grande ya que era de los pocos diseñadores de alta costura que estaba vivo».

Anamingo.

El verinense Fran Besteiro, el 50% de la marca gallega Anamingo, que ha participado en la Mercedes Benz Madrid Fashion Week a través de la pasarela El EGO, reconocía que para ellos «fue un icono, revolucionó el mundo de la moda. Revolucionó la moda masculina con esos trajes más suaves y relajados, rompiendo la rigidez de la época. Los jóvenes diseñadores lo tenemos como referente en nuestras colecciones. Seguimos inspirándonos en esa huella que dejó para seguir con el legado».