La Luna de Sangre será visible en Galicia: cómo ver el eclipse lunar de este domingo en Vigo

Este domingo, 7 de septiembre, tendrá lugar un eclipse lunar total que podrá verse desde gran parte del mundo, a excepción de las zonas más occidentales de Galicia y en las Islas Canarias, donde el orto lunar se producirá inmediatamente después del final de la totalidad. Entonces, ¿se podrá apreciar desde Vigo?

El fenómeno astronómico, conocido popularmente como Luna de Sangre por el color que tiñe al satélite, se produce cuando la tierra se interpone entre el Sol y la Luna, dando lugar a un tono rojizo, puesto que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.

Mapa del eclipse total lunar que tendrá lugar este domingo 7 de septiembre / Instituto Geográfico Nacional

Cuándo ver en Vigo

En Vigo, el eclipse total finalizará antes de la salida de la Luna siendo solo visible el final de la fase parcial. De acuerdo al Instituto Geográfico Nacional, el eclipse parcial finalizará a las 21.56 horas, alcanzando su máximo a las 20.11 horas.

Eclipse total de Luna en la provincia de Pontevedra. / Instituto Geográfico Nacional

Aunque el fenómeno será visible en todo el continente, las mejores opciones para disfrutar de este evento en Galicia son las zonas costeras y montañosas. En el caso de Vigo, a menos de 30 minutos del centro de la ciudad olívica tenemos el Monte Do Galiñeiro, una de las opciones favoritas de los aficionados a la Astronomía. Para disfrutarlo con una vista del atardecer en el mar, el Monte de A Guía y Samil serán las mejores opciones para los locales.

Cómo observar la Luna de Sangre

Este fenómeno podrá disfrutarse a simple vista sin necesidad de instrumentos especiales ni medidas de protección ocular, a diferencia de lo que sucede con los eclipses solares.

Con todo, si quiere mejorarse la experiencia, siempre se puede usar telescopios o binoculares.

Para ver la Luna de Sangre no hace falta más que levantar la cabeza al cielo. No obstante, se recomienda buscar lugares con poca contaminación lumínica y sin obstáculos para poder contemplarla en su magnitud.