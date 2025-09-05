Julia Teniente, profesora: «Aprendes más de la experiencia de otros que de convertir la clase en una jungla»

La ‘justa personal’ de Julia Teniente contra el postureo en redes sociales dentro del mundillo educativo comenzó el día que vio un post en Instagram que explicaba la suma empleando unos dibujos adorables de pollos y huevos de Pascua.

«Todo era precioso y encantador, pero en la foto lo que veías es que había dos pollitos, después un símbolo ‘más’, seis huevos, un igual y un ocho. Dos pollitos más seis huevos igual a ocho... Era imposible que tuviera tantos ‘me gusta’», cuenta con gracia esta maestra de Infantil, «entonces, escribí un comentario, para mi gusto muy respetuoso, diciendo que tenemos que tener cuidado, sobre todo si estamos explicando las bases de la suma, ¡porque no se pueden sumar elementos que no son iguales!».

Esta anécdota refleja lo que Teniente denomina la «obsesión por la estética», y que será el tema central de su taller «#NoTodoVale: filtros fuera en Educación Infantil», que se celebrará en el marco del IX Foro de Educación los días 26 y 27 de septiembre.

«No lo notas solo en las familias o en los niños que te llegan, que siendo muy pequeñitos ya lo ves, sino en compañeros de Infantil», declara Teniente, «parece que nos está pesando mucho hacer las cosas para que a las familias les guste y que quede bonito».

#NoTodoVale

«A las familias de mis niños les tengo que explicar cada año ‘ojo, las fichas que hacemos en clase no son para vosotros’. Son sosas porque no quiero que haya distracciones», cuenta. ¿Estamos realmente ayudando a los menores si recargamos de estímulos su espacio de aprendizaje?

En este sentido, Julia insiste, refiriéndose a sus compañeros de profesión, en la importancia de ser críticos y replantearse si es necesario llenar de gomets brillantes las hojas de ejercicios o pasarse el fin de semana decorando el aula por todo lo alto en base a un post de Pinterest. «Parece que como son niños pequeños cualquier cosa sirve», asegura, preguntándose dónde queda el valor pedagógico real en muchas de las propuestas que publican tantos «eduinfluencers» en redes.

«Parece que nos está pesando mucho hacer las cosas para que a las familias les guste y que quede bonito» Julia Teniente — Maestra de Educación Infantil

Por eso hay varias preguntas que Teniente considera «básicas» antes de implementar un nuevo recurso en clase: por qué y para qué lo queremos utilizar. «Si hay algo que defiendo a muerte es que a lo que yo me dedico en el colegio es a contrarrestar lo que creo que no es beneficioso para los niños. Por ejemplo, el ritmo acelerado que llevamos», argumenta.

Fuentes de inspiración

Sí, la propia Julia recurre de vez en cuando a Pinterest o a Instagram para coger nuevas ideas, pero reconoce que su mayor fuente de inspiración la encuentra, «aunque parezca increíble, en los niños». Observar cómo reaccionan ante una actividad puede servir para plantear otras dinámicas que ni habías pensado.

La inspiración también llega «cuando cerramos los ojos a todas esas cosas y decimos, ‘a ver, ¿qué tengo en mi aula?’», tirando de imaginación y confiando en nuestro criterio y en nuestras propias ideas. «Al principio cuesta, porque la gente hoy en día es muy insegura porque no nos han enseñado a nosotros mismos a pensar», opina la maestra.

Además, las ideas se reproducen escuchando a otros educadores: «Aprendes más de la experiencia de otros que de convertir la clase en una jungla», apostilla con ironía.

Así, su taller en el Foro de Educación espera despertar algunas conciencias: «Si tú también sientes presión y crees que haces cosas solo por los ‘likes’, piensa en lo que estamos haciendo con los niños. No nos dejemos llevar».