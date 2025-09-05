Estupor general ante la renuncia de Florida a los mandatos de vacunación

El estado de Florida se convierte en el primero que anuncia el fin de la obligatoriedad de la vacunación, incluso de la infantil. Así lo ha anunciado el cirujano general del estado, el doctor Joseph Ladapo, conocido por su posición contra la vacunación durante los peores años de la pandemia de covid. Ladapo, formado en Harvard, entre otras instituciones académicas, llegó a comparar el pasado miércoles los mandatos de vacunación con la esclavitud. «Lo que metes en tu cuerpo depende de tu relación con tu cuerpo y tu Dios. El gobierno no tiene ese derecho», manifestó en una conferencia de prensa.

Ladapo hizo su proclama el mismo día en que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunciaba el establecimiento de la comisión llamada Haz Florida Saludable Otra Vez, en línea con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario de Salud y reconocido antivacunas Robert F. Kennedy Jr.

Florida es un importante nodo de tránsito aéreo con Europa y Latinoamérica, además de un polo turístico de primer orden, tanto nacional como internacional, con atracciones de relevancia mundial. Todo esto podría multiplicar cualquier brote infeccioso que se produzca. «No me gustaría que mis nietos fueran a Disneyworld en el futuro, porque será un foco de contagio», afirmó ayer en la CNN Michael T. Osterholm, director del prestigioso Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Minesota (EEUU). Este epidemiólogo denunció que la situación de la salud pública de su país está «en caída libre». La semana pasada, la directora de los CDC, la principal autoridad epidemiológica estadounidense, fue despedida por su oposición a RFK Jr. Otros miembros del organismo renunciaron. En su lugar, Trump nombró como director interino a Jim O’Neill, un alto funcionario próximo a Kennedy. Ayer, el propio RFK Jr justificó los despidos por el hecho de que EEUU es «el país más enfermo del mundo», una afirmación que no se compadece con los datos, ya que su esperanza de vida es similar a la de otros países occidentales.

El secretario de Salud testificó ayer ante un comité del Senado sobre la agenda de salud de Trump. Más un millar de empleados de su agencia, actuales y anteriores, le acusan de poner en peligro la salud pública y exigen su renuncia.

«La deriva antivacunas que se está instalando en EEUU puede tener consecuencias dramáticas», declara a FARO África González, catedrática de Inmunología de la UVigo. «Si los padres no vacunan a los hijos comenzarán a tener enfermedades que pueden ser muy graves, como la difteria, el tétanos, la meningitis o la encefalitis por sarampión, del cual se están viendo casos de repunte por no vacunar. Cuando esos niños no vacunados viajen a otros países, se exponen a sufrir enfermedades», recuerda la inmunóloga.

González, investigadora del Instituto de Investigación Galicia Sur y académica de la RAFG, advierte que «se ha perdido el miedo a enfermedades muy graves como la polio porque ya no se ven casos, pero aún no está erradicada».

Sobre la decisión de que las vacunas no sean obligatorias, sostiene que «debería ir asociada a una campaña potente de asesoramiento a las familias de los riesgos que pueden sufrir sus hijos si no les vacunan». En España, recuerda, «la vacunación no es obligatoria, pero hay una cultura muy extendida entre las familias de vacunar a los niños».

González subraya que las vacunas evitan enfermedades graves y que «se ha demostrado durante ya muchos años que son seguras. Como dice Médicos sin Fronteras, lo que más miedo da con las vacunas es no tenerlas», remacha.

El médico internista e infectólogo gallego Antonio Antela escribió en su cuenta de X que la decisión de Florida «supone un retraso de décadas en salud pública y pone en peligro a toda la población, sobre todo a los vulnerables. Además, puede ocasionar una reacción en cadena en otros estados y países por razones ideológicas, y no científicas, multiplicando el efecto negativo, sobre todo en países con recursos limitados. Además de una necedad, podría ser considerado un crimen», añadió el también profesor de la Universidade de Santiago (USC).

Para Federico Martinón-Torres, pediatra e investigador clínico, «el debate no debe centrarse en si las vacunas son obligatorias o no –indica a FARO–. Esa no es la solución, ni tampoco el problema. La verdadera clave está en la educación y en la información rigurosa. Lo más preocupante no es la discusión sobre la obligatoriedad, sino los argumentos que se utilizan para justificar decisiones que ponen en riesgo la salud colectiva».

El jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago añade que «comparar las políticas de vacunación con la esclavitud, o presentar la inmunización como una imposición tiránica, es un error grave y peligroso. Las vacunas han salvado más vidas que cualquier otro avance médico en la historia y siguen siendo una herramienta esencial para proteger a los más vulnerables, en especial a los niños», recuerda. «Las decisiones en materia de salud pública deben basarse en evidencia científica, no en consignas ideológicas», defiende.

En este sentido, el experto y asesor de vacunas de la OMS dice que el planteamiento de las vacunas en Galicia «tiene implicaciones globales, porque demuestra que el modelo de salud pública pragmática que estamos desarrollando desde Galicia no solo es posible, sino que es eficaz y exportable». Pone como ejemplo el estudio GALFLU, publicado en el New England Journal of Medicine, y que ha avalado la vacuna de alta carga contra la gripe. «Galicia lleva años apostando por esta vía --explica--. Fuimos los primeros en implementar de forma universal la inmunización frente al virus respiratorio sincitial con nirsevimab en lactantes, y también los primeros en generar datos robustos sobre su impacto, publicados en The Lancet ID. Hemos desarrollado el mejor calendario vacunal infantil del mundo, pioneros también en programas de prevención como el de enfermedad gonocócica en adolescentes, recién publicado en Lancet Infectious Diseases, y hemos sido la primera región del mundo en firmar un acuerdo de adquisición de vacunas condicionado a resultados en salud. Desde un sistema público, con colaboración entre administración y academia, se puede liderar innovación en salud pública. Ojalá esto sirva de inspiración para otros estados y países», concluye Federico Martinón.