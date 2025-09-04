Vigo Porté arranca la máquina para la edición de 2026 entre abril y mayo

La maquinaria de la próxima edición, la número 14, del Vigo Porté –el evento internacional de baile que acoge la ciudad olívica– ya está en marcha. A principios de octubre comenzará ya el lanzamiento con la mente depositada en las fechas de celebración: del miércoles 29 de abril al domingo 3 de mayo, según ha informado la organización.

La directora del evento, Lorena López, destaca que «Vigo Porté es mucho más que una competición: es un punto de encuentro para la danza internacional, un escaparate de talento y un motor cultural para la ciudad. En esta nueva edición queremos reforzar el vínculo con el público, abrirnos aún más a la ciudad y seguir atrayendo a bailarines y escuelas de toda Europa».

En la última edición reunió a más de un millar de bailarines.