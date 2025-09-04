Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vigo Porté arranca la máquina para la edición de 2026 entre abril y mayo

Actuación en el Vigo Porté de la pasada primavera. | Marta G. Brea

Actuación en el Vigo Porté de la pasada primavera. | Marta G. Brea

REDACCIÓN

Vigo

La maquinaria de la próxima edición, la número 14, del Vigo Porté –el evento internacional de baile que acoge la ciudad olívica– ya está en marcha. A principios de octubre comenzará ya el lanzamiento con la mente depositada en las fechas de celebración: del miércoles 29 de abril al domingo 3 de mayo, según ha informado la organización.

La directora del evento, Lorena López, destaca que «Vigo Porté es mucho más que una competición: es un punto de encuentro para la danza internacional, un escaparate de talento y un motor cultural para la ciudad. En esta nueva edición queremos reforzar el vínculo con el público, abrirnos aún más a la ciudad y seguir atrayendo a bailarines y escuelas de toda Europa».

En la última edición reunió a más de un millar de bailarines.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents