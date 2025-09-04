Unha viguesa fai historia coa primeira serie de meditación en galego
A web de A Galega ofrece o seu proxecto que se fixa no Bosque Encantado de Aldán, o Lago Castiñeiras ou a fervenza do Toxa
A meditación tense convertido nestes últimos anos na chave da felicidade, da autoconsciencia, do equilibrio interno, da serenidade. Pero non sempre é doado desconectar do que nos rodea para mergullarnos no interior. A serie audiovisual «Respira» axúdanos dende a web de A Galega.
Asínaa a italoviguesa Marguerita Morello, quen se fixera co premio especial do xurado dos veciñas e das veciñas do Festival de Cans á mellor curta de ficción e animación do 2024 por «Aquarium». Naquela obra, amosaba a unha brillante traballadora do futuro no mundo da moda que quedaba arrasada pola envexa das compañeiras.
Desta volta, Morello ofrece unha serie de oito capítulos con imaxe de engaiolantes paisaxes nos que se escoita o son da natureza e, en especial, o correr da auga. Algúns dos espazos elixidos son o Bosque Encantado de Aldán, a fervenza do Toxa no Deza, a praia das Catedrais na Mariña lucense ou o lago de Castiñeiras tamén no Morrazo.
«Respira» fai historia xa que se converteu na primeira serie en galego que se dirixe á meditación. «A idea xurdiu porque eu levo tempo facéndoa. Eu notei que a min axudoume moitísimo con temas de saúde mental e física tamén. Entón decateime que só había material audiovisual en inglés e castelán pero non en galego. Aí xurdiu a idea», recorda.
O seguinte paso consistiu en lanzarlle a proposta á A Galega. Propuxo o proxecto nunha das convocatorias que ofrece a novas iniciativas e logrou que fora seleccionada.
Co beneplácito de A Galega, púxose mans. Preguntada por qué elixiu a Ponte do Ramo en Cuntis, indicou que é unha ruta que lle encanta.
Respecto do Lago Castiñeiras resaltou a beleza do lugar. Aclarou que elixiu sempre gravar no outono e sempre co decorrer da auga.
A serie consiste en ofrecer capítulos dedicados a distintos espazos. Mentres dura cada un amosa un plano fixo inda que o que acontece nel está en movemento natural pola acción do vento ou da auga. Unha voz en off guía a meditación para que a persoa se abandone ao seu interior seguindo as pautas que lle indica de respiración.
