Unha viguesa fai historia coa primeira serie de meditación en galego

A web de A Galega ofrece o seu proxecto que se fixa no Bosque Encantado de Aldán, o Lago Castiñeiras ou a fervenza do Toxa

Imaxe do Lago Castiñeiras na serie &quot;Respira&quot;, de meditación guiada.

Imaxe do Lago Castiñeiras na serie "Respira", de meditación guiada. / M. Morello

Mar Mato

Vigo

A meditación tense convertido nestes últimos anos na chave da felicidade, da autoconsciencia, do equilibrio interno, da serenidade. Pero non sempre é doado desconectar do que nos rodea para mergullarnos no interior. A serie audiovisual «Respira» axúdanos dende a web de A Galega.

Asínaa a italoviguesa Marguerita Morello, quen se fixera co premio especial do xurado dos veciñas e das veciñas do Festival de Cans á mellor curta de ficción e animación do 2024 por «Aquarium». Naquela obra, amosaba a unha brillante traballadora do futuro no mundo da moda que quedaba arrasada pola envexa das compañeiras.

A realizadora Marguerita Morello. / M.Morello

Desta volta, Morello ofrece unha serie de oito capítulos con imaxe de engaiolantes paisaxes nos que se escoita o son da natureza e, en especial, o correr da auga. Algúns dos espazos elixidos son o Bosque Encantado de Aldán, a fervenza do Toxa no Deza, a praia das Catedrais na Mariña lucense ou o lago de Castiñeiras tamén no Morrazo.

«Respira» fai historia xa que se converteu na primeira serie en galego que se dirixe á meditación. «A idea xurdiu porque eu levo tempo facéndoa. Eu notei que a min axudoume moitísimo con temas de saúde mental e física tamén. Entón decateime que só había material audiovisual en inglés e castelán pero non en galego. Aí xurdiu a idea», recorda.

O seguinte paso consistiu en lanzarlle a proposta á A Galega. Propuxo o proxecto nunha das convocatorias que ofrece a novas iniciativas e logrou que fora seleccionada.

Co beneplácito de A Galega, púxose mans. Preguntada por qué elixiu a Ponte do Ramo en Cuntis, indicou que é unha ruta que lle encanta.

Respecto do Lago Castiñeiras resaltou a beleza do lugar. Aclarou que elixiu sempre gravar no outono e sempre co decorrer da auga.

A serie consiste en ofrecer capítulos dedicados a distintos espazos. Mentres dura cada un amosa un plano fixo inda que o que acontece nel está en movemento natural pola acción do vento ou da auga. Unha voz en off guía a meditación para que a persoa se abandone ao seu interior seguindo as pautas que lle indica de respiración.

