Un «acto de justicia» en San Simón

Apenas era un niño cuando lo pasaron entre rejas para que su hermano lo pudiera abrazar. Su madre se había enterado de que pronto efectuarían el traslado a otra cárcel franquista y, aquella misma mujer que era insultada por la calle cada vez que iba a llevarle un paquetito de comida al «lazareto», hizo todo lo posible por que su hijo Manolo, el preso más joven de todo el campo de concentración entonces, pudiera despedir en sus brazos al hermano que, casi 90 años después, recorre los mismos espacios por los que él paseó con otros condenados a muerte o a cadena perpetua, aquellos en los que sufrió hambre y miseria, y en los que fue privado de libertad y del calor del hogar por su ideología política, siendo su familia una de las más represaliadas de Redondela. Y es precisamente por esto, por lo injusto y doloroso que fue crecer sin haber conocido a su hermano mayor, por las duras circunstancias que atravesó su madre para sacar adelante a todos los demás, que Ángel Barros afirma que «é moi importante este día porque xa se esperou moito tempo. Para min é moi emocionante porque o meu irmán foi o preso máis novo en San Simón, non era máis que un rapaz. A esperanza hai que tela sempre, pero a ver se desta vez é verdade, porque a esperanza ten que ser para xa, que se agardou demasiado».

Junto a otros familiares de reclusos del campo de concentración de San Simón en el franquismo, el maestro restaurador Ángel Barros fue una de las personas que con mayor emoción vivió el acto celebrado ayer en el archipiélago redondelano con motivo del reconocimiento oficial por parte del Estado de las islas de San Simón y San Antón como lugares de Memoria Democrática. La declaración llega algo más de un año después de que Iniciativa Galega pola Memoria solicitara al Gobierno central la incoación del procedimiento, así como el del Pazo de Meirás, tras décadas de lucha por reivindicar uno de los espacios más simbólicos en materia de memoria histórica en Galicia, la única y última comunidad española que estaba pendiente en la actualidad de obtener alguna declaración de este tipo.

El archipiélago de San Simón fue escenario así de uno de los actos más esperados por familiares y representantes de distintos colectivos en defensa de la memoria histórica, quienes además de participar en una visita guiada en homenaje a las víctimas de la represión franquista, tuvieron la oportunidad de presenciar el acto institucional con el que las autoridades celebraron en San Antón el hito histórico que supone el inicio del proceso de declaración.

Familiares, representantes de colectivos de memoria histórica y autoridades, ayer, durante una ofrenda floral en San Antón / Marta G. Brea

Víctimas que salen del olvido

En representación de Iniciativa Galega pola Memoria y de los colectivos que llevan décadas denunciando la vulneración de la memoria histórica de San Simón, fue la periodista y escritora Montse Fajardo la primera en tomar la palabra para indicar que «o noso obxectivo fundamental era , e é, acabar coa banalización do espazo que a Xunta de Galicia, actual responsábel da súa xestión, deixou en mans de empresas privadas que contraveñen o esixido na propia transferencia estatal e que realizan na illa actividades lucrativas, na maioría dos casos, totalmente irrespectuosas coa memoria das vítimas do tempo en que foi prisión franquista. Eventos piratas, ginkanas, procuras do tesouro, barras de bar en festivais multitudinarios, competicións de bachata co cu ao aire e ata un evento de disfraces na noite de defuntos foron só algunhas das propostas autorizadas polo goberno galego, non por desleixo senón para apuntalar o plan de aniquilación da memoria, iniciado no tempo de Manuel Fraga e afianzado nos sucesivos gobernos de Núñez Feijóo».

A continuación, fue el turno de la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, quien puso en valor el trabajo de todos los colectivos y aseguró que «con este anuncio oficial saldamos unha débeda coa memoria de todas as vítimas da ditadura franquista: tanto cos presos que pasaron por este campo de concentración como coas súas familias e coas mulleres que os axudaron, as chamadas ‘madriñas’ de San Simón».

En el acto también estaban presentes el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien afirmó que «esta declaración es ante todo un acto de justicia con las víctimas, que sufrieron prisión, torturas y hasta la muerte. Un acto de justicia con sus familias, que durante décadas vivieron en silencio el dolor. Y también un acto de justicia con Galicia, porque seguimos dando más pasos en el camino de la verdad, de la reparación y de la dignidad democrática». Por su parte, Fernando Martínez aseguró que el procedimiento iniciado por el Gobierno central «saca del olvido a las víctimas» e hizo hincapié en que «el mejor antídoto contra lo que está ocurriendo con los avances del populismo y de la extrema derecha, de los bulos, de las mentiras que se están produciendo, es la memoria de las víctimas» . En este sentido, insistió en que « las actividades que se realicen en las islas no pueden de ninguna de las maneras humillar o menospreciarlas».

Socialista y bedel en el Concello de Marín cuando se produjo el golpe de Estado del 36, Eduardo Otero Molas fue precisamente una de esas víctimas que sufrió la represión franquista «en caliente» en el penal de San Simón, puesto que en cuanto se habilitó como tal fue enviado «condenado a muerte» desde la Normal de Pontevedra. Muy próxima al edificio en el que los presos eran hacinados, su hija y actual presidenta de la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de Marín, Enriqueta Otero, siente que «esta declaración dará un recoñecemento, por fin, ao que se nos ocultou a todos nós». Si bien Eduardo no fue finalmente ejecutado como otros de los compañeros con los que compartió estancia en San Simón, ‘Queta’ incide en lo trágico y en la «miseria» que sufrió su padre.