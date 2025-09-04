Radiohead dará cuatro conciertos en Madrid en noviembre

La banda británica Radiohead anunció ayer que ofrecerá cuatro conciertos en Madrid en dentro de gira europea a final de año. Será los días 4, 5, 6 y 8 de noviembre en el Movistar Arena. La banda del cantante Thom Yorke y el guitarrista Johnny Greenwood llevaba siete años alejada de los escenarios.

La gira comprenderá 20 conciertos en cinco ciudades de Europa: además de Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín. La promotora Doctor Music informó de que, para facilitar que las entradas lleguen directamente a los fans y minimizar la reventa y el uso de bots, solo se podrá acceder a ellas registrándose en radiohead.com. El registro se abrirá mañana, 5 de septiembre, a las 11.00 horas, y se cerrará 72 horas después, el domingo a las 23.00 h. La venta de entradas comenzará el 12 de septiembre.

En un mensaje a sus fans emitido ayer, Philip Selway, batería de la banda de Oxford, comunicó lo siguiente: «El año pasado, nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, se sintió muy bien volver a tocar las canciones y reconectarnos con una identidad musical que se ha alojado en lo más profundo de nosotros cinco. También nos hizo querer tocar algunos shows juntos, así que esperamos que puedas asistir a una de las próximas fechas. Por ahora, solo serán estos, pero quién sabe a dónde conducirá todo esto».