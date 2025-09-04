Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Radiohead dará cuatro conciertos en Madrid en noviembre

Serán los únicos en España tras siete años fuera de los escenarios

Thom Yorke, en 2017. | Efe

Jacobo de Arce

Madrid

La banda británica Radiohead anunció ayer que ofrecerá cuatro conciertos en Madrid en dentro de gira europea a final de año. Será los días 4, 5, 6 y 8 de noviembre en el Movistar Arena. La banda del cantante Thom Yorke y el guitarrista Johnny Greenwood llevaba siete años alejada de los escenarios.

La gira comprenderá 20 conciertos en cinco ciudades de Europa: además de Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín. La promotora Doctor Music informó de que, para facilitar que las entradas lleguen directamente a los fans y minimizar la reventa y el uso de bots, solo se podrá acceder a ellas registrándose en radiohead.com. El registro se abrirá mañana, 5 de septiembre, a las 11.00 horas, y se cerrará 72 horas después, el domingo a las 23.00 h. La venta de entradas comenzará el 12 de septiembre.

En un mensaje a sus fans emitido ayer, Philip Selway, batería de la banda de Oxford, comunicó lo siguiente: «El año pasado, nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, se sintió muy bien volver a tocar las canciones y reconectarnos con una identidad musical que se ha alojado en lo más profundo de nosotros cinco. También nos hizo querer tocar algunos shows juntos, así que esperamos que puedas asistir a una de las próximas fechas. Por ahora, solo serán estos, pero quién sabe a dónde conducirá todo esto».

