«No me molesta haber ofendido a algunos; prefiero ser ese tipo de escritor»

«Mi teléfono no ha estado tan caliente desde la última vez que usé Tinder», escribió en The Telegraph sobre el apoyo que ha recibido tras toda la polémica. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado?

El Polari es una serie de premios literarios que se otorgan cada año a autores LGTB. Este año, cuando se anunciaron los finalistas, ‘Earth’, la segunda novela de mi cuarteto «The Elements», fue preseleccionada. Una de las juezas del premio a la Mejor Novela, una mujer trans, renunció al jurado en protesta por mi inclusión. Durante años he sido objeto de acoso por parte de activistas por los derechos de las personas trans y de los hombres por mi apoyo a los derechos de las mujeres y los niños, así como por mi apoyo a mi colega escritora J.K. Rowling. Uno de los autores preseleccionados se retiró del premio y se contactó con el resto de autores y se les dejó claro que si no se retiraban también sufrirían el mismo nivel de acoso histérico que yo. A estas personas no les importa la literatura; simplemente buscan atención para sus obras mediocres.

Le han tildado de tránsfobo desde que publicó ‘Mi hermano se llama Jessica’, acusación que, asegura, es absurda. ¿Dónde está el malentendido?

El malentendido surge del hecho de que la mayoría de estas personas son incapaces de pensar críticamente. Cuando escribí ‘Mi hermano se llama Jessica’, me criticaron por no centrarla en el personaje transgénero, pero la novela la narra su hermano. No hay ninguna razón en particular por la que debiera hacerlo. Puedo centrarla en quien quiera. Soy el autor. Son personas que constantemente buscan hacerse la víctima. Y es muy aburrido.

La ironía es que, justo después de la controversia, las ventas de sus libros se dispararon. «¿Quizás estamos hartos de las tonterías y los acosadores?», podía leerse en sus redes sociales.

Probablemente fue el mejor autogol que estos activistas podrían haber marcado. Yo era el escritor más conocido de la lista y la mayoría de la gente y de los lectores coinciden en que se debe permitir la libertad de pensamiento y expresión. Todas las personas con las que hablé estaban indignadas por el acoso que se produjo. La semana siguiente, los cuatro volúmenes de mi cuarteto volvieron a los cuatro primeros puestos de la lista. Así que no hay mal que por bien no venga.

Especulemos: ¿qué cree que habría hecho Maurice Swift, el protagonista de Una escalera al cielo, en una situación como esta?

Habría anotado todos sus nombres en la lista y luego habría recorrido el mundo, encontrando formas cada vez más ingeniosas de deshacerse de ellos. Y probablemente se habría salido con la suya.

Esta es la primera vez que el protagonista de una de su novelas es un villano. ¿Es Maurice Swift su Tom Ripley?

Me encantan las novelas de Tom Ripley y he recurrido a ellas muchas veces en mi vida. Siempre quise escribir un libro que se inspirara en la idea del antihéroe, y publicarlo me dio un doble placer. Creo que los lectores apoyarán a Maurice en diferentes momentos, igual que apoyamos a Tom Ripley, pero también les disgustará su comportamiento a medida que avanza la novela. Es mucho más divertido escribir un personaje así que escribir a alguien que sea un santo perfecto.

¿Ha conocido a muchos personajes como Maurice?

A algunos. La mayoría de escritores que he conocido han sido muy agradables, reservados y dedicados a su trabajo, pero una experiencia como el Premio Polari me demuestra que hay algunos que harían lo que fuera por triunfar. También ha habido algunos escritores jóvenes a los que he ayudado a lo largo de los años y que me han decepcionado, traicionando esa amistad con el tiempo.

«No se puede hablar de moralidad cuando se trata de arte. Un escritor tiene que contar la historia que siente en su alma», dice uno de los personajes. ¿Le ocurre lo mismo a usted?

Absolutamente. Si uno no escribe la historia que lleva en el alma, resultará falsa y completamente inauténtica. Hay muchos escritores que nunca ofenden a nadie, y aunque no me considero un provocador, no me molesta que a lo largo de mi carrera parezca haber ofendido a algunos. Prefiero ser ese tipo de escritor. Al menos significa que mi obra dice algo y tiene un significado.

Las grandes preguntas del libro tienen que ver con la propiedad de las historias y qué distingue la inspiración del robo. ¿Tiene ya la respuesta?

Si tuviera una idea brillante para una novela, no se la contaría a otro novelista, no porque supusiera que la robarían, sino porque podrían hacerlo. Todos tenemos nuestras propias historias que contar.