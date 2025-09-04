Inglaterra prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16

El Gobierno laborista del Reino Unido prohibirá la venta de bebidas energéticas, como Red Bull o Monster, a los menores de 16 años en Inglaterra. El Ministerio de Sanidad ha anunciado esta medida –similar a la que prepara la Xunta para los menores de edad– tras detectar un aumento de los casos de obesidad infantil y de los efectos adversos en el rendimiento de los alumnos en los colegios. El objetivo es prevenir cerca de 40.000 casos de obesidad y ahorrar millones de libras al Servicio Nacional de Salud (NHS), evitando futuras enfermedades derivadas del consumo de estas bebidas.

Cerca de un tercio de los niños de entre 13 y 16 años consumen una o más bebidas energéticas al menos una vez a la semana, según estudios mencionados por el propio Ejecutivo. Un hábito que también alcanza a uno de cada cuatro niños de 11 y 12 años. Esto ha provocado dificultades de concentración en los estudiantes, según los padres, profesores y sindicatos educativos, afectando a su rendimiento escolar. La situación afecta en especial a las comunidades con menos recursos, señala el ministerio, algo que contribuye a aumentar las desigualdades en términos de salud.

«Las bebidas energéticas pueden parecer inofensivas, pero están afectando al sueño, la concentración y el bienestar de los niños, mientras que las versiones con alto contenido en azúcar dañan sus dientes y contribuyen a la obesidad», dijo el ministro de Sanidad, Wes Streeting. «Estamos actuando en respuesta a las preocupaciones de padres y profesores y abordando de frente las causas fundamentales de la mala salud y el bajo rendimiento educativo. Al impedir que las tiendas vendan estas bebidas a los niños, estamos ayudando a sentar las bases para que las generaciones futuras sean más sanas y felices».

La medida, que deberá pasar un periodo de consulta de 12 semanas antes de entrar en vigor, impedirá a todos los comercios –incluidos tiendas online, supermercados, restaurantes, cafeterías y máquinas expendedoras– la venta de bebidas con más de 150 miligramos de cafeína por litro a los menores de 16 años. Algunos de estos establecimientos, especialmente los grandes supermercados, ya imponen restricciones a la venta de estos productos, pero el objetivo del Gobierno es ampliarlo a las tiendas más pequeñas, las cuales establecen controles menos estrictos. La medida no afectará a las bebidas con poca cafeína, ni tampoco a la venta de té y de café.

La decisión del Gobierno cuenta con el apoyo de las principales organizaciones médicas, así como de las asociaciones de padres y de los grupos de protección de la infancia. «Las bebidas energéticas con alto contenido en cafeína no deben estar al alcance de los niños. Apoyamos plenamente la propuesta del Gobierno de prohibir la venta de bebidas energéticas con alto contenido en cafeína a menores de 16 años. Se trata de una medida sensata y basada en pruebas para proteger la salud física, mental y dental de los niños», aseguró la directora de la organización Obesity Health Alliance, Katherine Jenner.