La doble baza de «Sirat» para llegar a Hollywood: 400.000 espectadores en España y su fichaje para los festivales de Toronto y New York

Septiembre se ha despertado como un mes intenso para el cine gallego. En el Festival de Venecia compiten los largometrajes «Onte á noite conquistei Tebas» y «Extraño río» (esta última coproducida por la gallega Miramemira). Ayer la Academia de Cine desvelaba que «Sirat» y «Romería» –ambas con fuerte huella gallega– eran preseleccionadas como candidatas españolas a mejor película internacional en los Óscar.

Las dos aspiran junto a «Sorda», ópera prima de Eva Libertad y premiada en Berlín, Málaga, Seattle, Guadalajara, Bruselas, Croacia o Transilvania. Enfatizaba Emma Suárez –que junto a Juan Diego Botto reveló los tres finalistas– que esta es la primera película protagonizada por una persona sorda en España, Miriam Garlo.

Ahora los cineastas Óliver Laxe («Sirat») y Carla Simón («Romería») esperarán al día 17. En dicha jornada, y tras una segunda votación entre los académicos, saldrá el filme que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood.

La protagonista de «Romería» rema hacia Toralla en Vigo. | Mario Llorca

"Romería" llega a los cines este viernes

Hasta entonces a los largometrajes de Simón y Laxe les espera un camino intenso. Mañana «Romería» llega a los cines con 270 copias –«Sirat» arrancó con 183– tras su estreno español en Vigo la semana pasada. El largometraje cierra la trilogía de Simón alrededor de las cuestiones familiares.

El filme fue rodado en Vigo –de donde procedía el padre de Carla Simón–, aunque también cuenta con localizaciones de O Morrazo y O Grove, al tiempo que ha participado en ella equipo técnico gallego así como actores y actrices gallegos (Tristán Ulloa, Miryam Gallego, Sara Casasnovas, José Ángel Egido, Janet Novás, Alberto Gracia, Marina Troncoso).

"Sirat" inia su salto a Francia

Por su parte «Sirat» , dirigida por Óliver Laxe, cuenta con dos fuertes bazas: el premio del jurado en el Festival de Cannes –competía con «Romería» por la Palma de Oro– y los 400.000 espectadores que han acudido a los cines a verla desde su estreno el 6 de junio, según los datos ofrecidos por el productor gallego del filme, Xavi Font.

Ahora "Sirat" salta a Francia donde se estrena el próximo miércoles día 10. La previsión es que se vea en un abanico de entre 200 y 250 salas.

La promoción ya ha comenzado y, de hecho, Oliver Laxe se encuentra ya allí. Habrá seis preestrenos en St-Quen-L’Aumône, Lyon y Rouen con Sergi López (desde mañana al 6 de septiembre); y en París otros tres los días 8 y 9 con Laxe.

Cita con Oliver Laxe en el Festival de Toronto

El cineasta viaja hoy a Canadá para participar en el Toronto International Film Festival. Allí «Sirat» tendrá su première norteamericana. El primer pase ante el público allí será el viernes.

«Participa en una sección, Special Screenings, que forma parte de las películas que se postulan para los Óscar. Es importante estar allí y en el Festival de Nueva York, donde se verá en octubre.Son dos puertas para entrar en el continente americano», explica Font.

Respecto a ser preseleccionada para los Óscar, el gallego reconoce que «estamos muy felices. Para seguir este viaje nos faltaba la complicidad de los compañeros de trabajo, los académicos. Eso es difícil porque es la gente del sector, la que tiene la mirada más afilada».

El día 17 se da a conocer al filme elegido

«Sirat», a través de la distribuidora Neon, aspira a tener una buena distribución en Estados Unidos. «Donde más posibilidades tenemos para tener un buen impacto es en la categoría de mejor película extranjera en los Óscar», añade, por lo que todo pende de un hilo que se desenmarañará el día 17.

Galicia tiene dos ases en la manga; es un momento irrepetible Xavi Font — Productor de "Sirat"

Sea cual sea el resultado, Font está convencido de que «Galicia tiene dos ases en la manga. Es un momento irrepetible. Nuestras contribuciones al cine suelen ser humildes y de repente sucede esto. Es bonito que los ojos giren hacia aquí y se haga ruido desde la periferia».

Galicia mira al Festival de Venecia

El Festival de Venecia otorga sus premios este fin de semana y Galicia mira hacia allí con el deseo de que alguno de los premios del certamen recaigan en «Onte á noite conquistei Tebas» o «Extraño río», producidas por compañías gallegas.La primera muestra las termas romanas de Bande en Ourense y fue dirigida por Gabriel Azorín.

La segunda es del cineasta Jaume Claret Muxart. Trata de un joven de 16 años que viaja en bicicleta junto al Danubio con su familia. El misterio empieza cuando conoce a un chico.