Detenidos un guardia civil y un familiar del piloto Marc Márquez por un asesinato
La víctima fue abatida en un terreno rural de Lleida en 2022
Laura Serrat
El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Solsona (Lleida) instruye un caso de asesinato al contrabandista Joan Coromina Estany, de 61 años, que tuvo lugar en el 2022 y por el que el martes pasado se practicaron tres detenciones en distintos puntos de Cataluña, según confirmaron los Mossos a «El Periódico». Tal y como avanzó «El Mundo», se trataría de un tío de los hermanos Marc y Àlex Márquez, pilotos de motociclismo; un comandante de la Guardia Civil en la reserva y el responsable de un taller mecánico en Lleida.
El asesinato se produjo en 2022 en un terreno rural de Baronia de Rialb (Lleida), donde Coromina se encontraba paseando cuando fue abatido presuntamente por un sicario contratado por el grupo criminal del que formaría parte el familiar de los pilotos de motociclismo.
Desde el primer momento, la policía valoró la posibilidad de que se tratara de una revancha o de un caso relacionado con las maniobras empresariales de Coromines, que movía grandes cantidades de dinero y a quien las autoridades policiales hacía tiempo que tenían en el punto de mira por sus actividades ilegales con el contrabando, según «El Mundo».
Proyectil
El proyectil que le quitó la vida fue durante años la única pista que tenía la policía, explica «El Mundo» en el citado artículo. Tres años y medio después de un trabajo de investigación a partir de testigos y cribado a través de las antenas de telefonía móvil, los agentes detuvieron el pasado martes a tres hombres como principales implicados en el asesinato
Según informa «El Mundo», el familiar de Márquez, vecino de Cervera (Lleida), era considerado como la persona más cercana al fallecimiento de los tres detenidos.
