«Tiene que ser un lugar de respeto y memoria; es la línea roja»

En el acto institucional también estuvo presente la comisionada para la celebración del programa «50 años de España en Libertad», Carmina Gustrán, quien abordó qué implica la declaración de Lugar de Memoria Democrática para el archipiélago redondelano, al que «el triunfo del golpe de Estado en Galicia hizo perder su historia de monasterio y lazareto, para convertirse en un escenario de represión, y esta pequeña isla de la ría de Vigo, inspiración de poetas medievales y escenario de guerras históricas, se transformó en campo de concentración y prisión», aseguró. La comisionada analizó el punto de inflexión que supone la declaración para transformarlo ahora en un lugar de «encuentro, de memoria, de discusión y conocimiento».

–¿De qué forma condicionará este reconocimiento la programación de actividades? ¿Cuáles será posible realizar y cuáles se quedarán fuera?

En principio eso le compete a las autoridades existentes y esperemos que se cree esa fundación demandada, que haya un patronato que tenga representación de todas las instituciones, de las autoridades civiles, de la Universidad, pero lo que la goo implica es que no pueden realizarse actividades que atenten contra la dignidad de las víctimas, es la línea roja de lo que no se puede hacer. Esto tiene que ser un lugar de memoria y de respeto, pero no significa que no se puedan hacer cosas, significa que no se pueden desvincular de ese sufrimiento. El arte y la cultura son herramientas muy potentes para transmitir la memoria, pero hay que tener en cuenta las circunstancias.

–De ahí la importancia de esta declaración.

Creo que lo que esta declaración posibilita es dar a conocer la historia y también dar las herramientas para que se conserven con respeto estos lugares, para que se pueda trabajar con un respaldo institucional en la difusión, en la divulgación, en la clase de educación que se facilita, especialmente a los más jóvenes, y que cuando alguien venga a San Simón a una actividad pueda acceder, por ejemplo, a un recorrido con paneles y sería muy bonito que, con el trabajo de las asociaciones, que tienen entrevistas y documentales, las personas que vengan puedan descargarse esos testimonios y visibilizar así aquella época, porque con el panorama actual es muy importante hablar de qué es una dictadura y qué supone, de cómo restringen los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Carlos Pardellas

Múltiples lugares marcados en la comunidad

–Galicia es la última comunidad en contar con estas declaraciones y, además de Meirás o San Simón, existen múltiples lugares marcados por la represión franquista, ¿se extenderá a estos el reconocimiento?

Sí, en Galicia hay muchos lugares y, de hecho, en una reunión que mantuvimos con las asociaciones de memoria esta semana, el secretario de Estado anunció que se va a iniciar el procedimiento para declarar Ferrol como Lugar de Memoria Democrática porque, la ciudad en su conjunto, tiene suficientes eventos y personalidades que así lo justifican: desde las huelgas obreras hasta el nacimiento de Concepción Arenal o de Pablo Iglesias, entre otros. También visitaremos Lugo, porque hay voluntad del Ayuntamiento para que se declare «O Vello Cárcere», así que sí podemos decir que es un proceso abierto y que no termina con las declaraciones de Meirás y San Simón, sino que es abierto y lo pueden iniciar las asociaciones e incluso particulares, ya que enviando la documentación y justificando los hechos, se puede seguir adelante con estos procesos.