El 15% de los adolescentes españoles confiesan que han intentado suicidarse

El 15,7% de los adolescentes españoles entre 14 y 17 años confiesan que han intentado suicidarse, según un nuevo estudio universitario, hecho público ayer. Uno de cada cinco (19,8%) ha barajado quitarse la vida, mientras que casi el 30% admite haberse autolesionado. Esta última conducta –radicalmente diferente al intento de quitarse la vida– es la expresión de un malestar emocional, una experiencia desagradable que el adolescente es incapaz de gestionar, asumir y aceptar.

El estudio, coordinado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y con la participación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para analizar la salud mental en la adolescencia, ha sido publicado en la revista «Frontiers in Psycology». Las cifras son estremecedoras: el 11,2% de los encuestados –que tienen edad para exprimir la vida– explican que se sienten muy o bastante infelices. Casi el 40% sufre sensación de soledad regularmente. Y lo que es más dramático: el 14% considera que tiene episodios depresivos severos y un 6,6%, graves.

Realizado con entrevistas a 806 adolescentes de toda España (con un capítulo especial para los jóvenes LGTBIQ+), el informe hace hincapié en que las buenas relaciones y el apoyo de la familia, la escuela y los amigos es una fortaleza frente al riesgo de depresión e intento de suicidio. Los investigadores han comparado a la adolescencia cis y heterosexual con sus compañeros LGTBIQ+ y han constatado que este grupo sufre mayor acoso. Los resultados muestran que, a mayor percepción de la violencia recibida y a menor conexión o apoyo familiar, escolar y social con iguales, el grado de depresión, ideación suicida, autolesiones y soledad no deseada aumenta, y, en consecuencia, el grado de felicidad percibida en adolescentes se reduce.

Las principales conclusiones obtenidas enfatizan la importancia de las redes de apoyo en la familia, el entorno escolar y los iguales en la adolescencia, como elementos esenciales para tener una buena salud mental. «El apoyo familiar y del entorno escolar son los factores de mayor peso, que generan resiliencia y protección frente a las violencias entre iguales y las adversidades que a veces se producen», concluye la investigación.