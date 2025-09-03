"Sirat" y "Romería", preseleccionadas a los Oscar
La película del gallego Oliver Laxe y el filme de Carla Simón rodado en Vigo competirán con "Sorda" por repreentar a España en los galardones norteamericanos
Emma Suárez y Juan Diego Botto han anunciado las tres películas españolas preseleccionadas a los Oscar. Entre ellas se encuentran "Sirat", del director gallego Oliver Laxe, y "Romería", de Carla Simón. El comunicado lo realizaron en la Academia de Cine en Madrid ante la presencia de un notario.
El tercer filme con los que competirán por finalmente representar a España en los Oscar es "Sorda". Se trata de la opera prima de Eva Libertad, presentada en la Berlinale donde llevó el premio del público. Fue la primera película española protagonizada por una persona sorda.
El 17 de septiembre tras una votación de los académicos se sabrá cuál de las tres iniciará su camino a los Oscar.
Emma Suárez señaló de "Romería", recordemos que fue rodada casi toda en Vigo, que fue "presentada en Cannes, y que explora las relaciones familiares".
Por su parte Botto indicó que "Sirat", fue presentada en el Festival de Cannes y que es el "cuarto largometraje del Laxe", Añadió que "traslada al espectador al desierto a una rave perdida en las montañas de Marruecos".
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Cuenta atrás para la reapertura al tráfico del túnel de Lepanto hacia la AP-9 en Vigo
- Giráldez se queda sin la guinda del pastel
- Colas de portugueses en las gasolineras fronterizas: un ahorro de hasta 20 euros
- Sara Pereiras transforma Cuídate con un enfoque «global» sobre la estética
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más
- Una pelea entre una decena de jóvenes en Cangas termina con un vigués detenido