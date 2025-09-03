"Sirat" y "Romería", preseleccionadas a los Oscar

Emma Suárez y Juan Diego Botto han anunciado las tres películas españolas preseleccionadas a los Oscar. Entre ellas se encuentran "Sirat", del director gallego Oliver Laxe, y "Romería", de Carla Simón. El comunicado lo realizaron en la Academia de Cine en Madrid ante la presencia de un notario.

El tercer filme con los que competirán por finalmente representar a España en los Oscar es "Sorda". Se trata de la opera prima de Eva Libertad, presentada en la Berlinale donde llevó el premio del público. Fue la primera película española protagonizada por una persona sorda.

La directora, Carla Simón y la actriz Llúcia Garcia, posan en el Real Club Náutico de Vigo. / Jose Lores

El 17 de septiembre tras una votación de los académicos se sabrá cuál de las tres iniciará su camino a los Oscar.

Emma Suárez señaló de "Romería", recordemos que fue rodada casi toda en Vigo, que fue "presentada en Cannes, y que explora las relaciones familiares".

Por su parte Botto indicó que "Sirat", fue presentada en el Festival de Cannes y que es el "cuarto largometraje del Laxe", Añadió que "traslada al espectador al desierto a una rave perdida en las montañas de Marruecos".