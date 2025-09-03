Una potente tormenta solar produce auroras inusuales

Una potente tormenta solar provocó en la noche del lunes auroras boreales en latitudes mucho más al sur de lo que es habitual, como la que muestra la imagen, captada en Bempton Cliffs, al este de Inglaterra; también en Irlanda, Polonia y en varios estados del norte de EEUU. La tormenta se debió a una eyección de masa coronal, la expulsión de una gran cantidad de plasma y partículas energéticas cargadas desde el Sol, el pasado 30 de agosto.