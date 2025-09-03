Localizan a un niño trasladando de madrugada droga, un arma y cartuchos

La Policía Nacional ha localizado a un menor de doce años que, de madrugada, iba por Granada con una mochila en la que llevaba droga y fármacos, un revolver y más de 70 cartuchos de diferente calibre y que dijo que había cobrado 20 euros por entregarlo en una dirección concreta.

Según ha informado este cuerpo armado, unos agentes localizaron al menor de madrugada y solo en una calle del distrito Norte de Granada y se acercaron para ver si necesitaba algo, momento en el que el niño, con actitud nerviosa, cambió de dirección.

Los agentes se acercaron al menor, que llevaba una mochila y una bolsa de rafia y empezó a titubear, aunque dio su nombre y su edad, pero no precisó ni qué llevaba ni hacia dónde iba.

Revisaron con cuidado el contenido de la bolsa de rafia y en su interior encontraron unas zapatillas, libros, fármacos, un teléfono móvil y una bolsa de plástico con unos 50 gramos de marihuana.

En el registro de la mochila, los policías descubrieron un revólver con las cachas color nácar de calibre 38, un calcetín anudado con 37 cartuchos, otro con 9 más y una bolsa de plástico transparente con 35 cartuchos.

Mientras los agentes intervenían se presentó en el lugar de los hechos la madre del menor con su documentación y la del niño, que indicó que un desconocido le había entregado todo lo que llevaba a cambio de entregarlo en una dirección concreta en la que le iban a dar a cambio 20 euros.

La Policía Nacional trasladó a la madre y al menor a dependencias policiales antes de dejarlos en libertad e intervenir el material para investigar su procedencia.