IX Foro de Educación
Inventar nuevos mundos para comprender el nuestro mejor
El docente Xabier Rey desgranará en su taller del IX Foro de Educación el potencial educativo de los juegos de rol y brindará recursos para empezar a aplicar esta metodología tanto en el aula como en casa | «Todos comparten un objetivo, el de contar una historia común. Y eso es poderosísimo»
«Mucha gente puede pensar que jugar a rol consiste casi exclusivamente en matar dragones y encontrar tesoros, y esto no es así», asegura Xabier Rey, profesor del centro Gandara International School de Gondomar e impulsor del proyecto Game Based Mentoring.
Él tiene muy claro el inmenso poder educativo de este tipo de juego, y los próximos 26 y 27 de septiembre, tratará de demostrarlo en el IX Foro de Educación, a través del taller «Trabajo transversal e integrado a través del juego de rol».
Contar una historia común
¿Pero qué son exactamente los juegos de rol? «La respuesta amplia y sin pillarme los dedos es que es un juego en el que cada participante interpreta a un personaje», afirma Rey.
Bajo el paraguas de esta definición existen infinitas variaciones, pues pueden estar ambientados tanto «en una estación espacial, en una oficina o una colmena de abejas». Sin embargo, todos comparten ciertos aspectos , como explica el docente.
«Suele haber un director o directora de juego, los personajes tienen en muchos casos atributos numéricos como fuerza o inteligencia, las pruebas se suelen llevar a cabo con tiradas de dados», apunta, «en cualquier caso, todos comparten un objetivo, el de contar una historia común, en la que todos y todas participemos. Y eso es poderosísimo».
Los conflictos que surgen en el rol tienen paralelismos con lo que sucede en nuestra vida
Para diseñar ese mundo inventado necesitamos imaginar muchos elementos, desde su fauna y su flora hasta su historia y, para ello, primero hay que comprenderlos. Ahí reside el potencial educativo del rol: «Los conflictos y dilemas que surgen en el rol tienen paralelismos con los que ocurren en el mundo real. Podemos aprovechar situaciones dirigidas por los niños y las niñas para tener conversaciones con muchísima carga educativa».
De esta forma, el juego se transforma en un medio para procesar vivencias reales, anhelos e ideales; fomentar la integración, conocer mejor a los compañeros o entrenar el ajuste de expectativas.
«Lo complicado es evitar ser invasivos y hacer que todo esto fluya con naturalidad. Lo necesario, saber observar y recoger lo que está ocurriendo», reconoce Rey. Su taller ayudará a maestros y familias a abordar esta misión.
